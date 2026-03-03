x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   08:44
Explozie urmată de incendiu la o casă din sectorul 6 al Capitalei
Sursa foto: Hepta/Incendiu la o casă din sectorul 6

O explozie urmată de un incendiu masiv a avut loc în miezul nopții la o casă din sectorul 6 al Capitalei.

Explozie urmată de incendiu, înregistrată în jurul orei 3.30 în noaptea de 2 spre 3 martie, la o casă de pe strada Pietrele Doamnei din sectorul 6 al Capitalei.

Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit.

Din primele informații, în momentul producerii exploziei în locuință se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată și pe câinele acesteia.

A fost nevoie de opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autopsecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.

 

(sursa: Mediafax)

 

