Explozie urmată de incendiu la o casă din sectorul 6 al Capitalei

Explozie urmată de incendiu, înregistrată în jurul orei 3.30 în noaptea de 2 spre 3 martie, la o casă de pe strada Pietrele Doamnei din sectorul 6 al Capitalei.

Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit.

Din primele informații, în momentul producerii exploziei în locuință se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată și pe câinele acesteia.

A fost nevoie de opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autopsecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.

(sursa: Mediafax)