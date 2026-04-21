Explozie urmată de incendiu la CET Vest din București, noaptea trecută

UPDATE 3: După ce s-au luptat cu flăcările toată noaptea, pompierii din cadrul ISU București - Ilfov au redimensionat dispozitivul de stingere, marți dimineața, la CET Vest, unde 30 de tone de ulei au ars.

În prezent, au rămas la fața locului 5 autospeciale de stingere pentru supravegherea și răcirea zonei de intervenție.

UPDATE 2: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan:

"Am fost în această noapte la CET București Vest, imediat după izbucnirea incendiului, pentru a mă asigura că sunt luate rapid toate măsurile necesare.

Am dispus intervenții imediate pentru limitarea efectelor incidentului, menținerea continuității în alimentarea cu energie termică și electrică și pregătirea reluării în siguranță a activității.

Situația, la această oră:

– la momentul izbucnirii incendiului, o singură stație de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid; au fost întrerupți 7 MW timp de 8 minute;

– instalațiile Transelectrica, din care este alimentată zona de vest a Municipiului București, funcționează în parametri normali;

– transformatoarele centralei cu ciclu combinat din cadrul CET București Vest nu au fost afectate;

– incendiul a afectat cele două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei;

– incendiul a fost stins, iar în acest moment se desfășoară evaluarea instalațiilor afectate și stabilirea intervențiilor necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță;

– ELCEN analizează în acest moment ce instalații pot fi repornite și în ce configurație poate fi asigurată în continuare furnizarea apei calde;

– din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Rămân în contact permanent cu toate instituțiile implicate și voi urmări îndeaproape intervenția și etapele de remediere. Prioritatea mea este siguranța oamenilor și menținerea alimentării."

UPDATE 1

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a venit cu noi precizări privind incendiul.

„Este vorba de două transformatoare care au luat foc. Există 30 de tone de ulei care de fapt sunt în proces de ardere. Au fost trimise acolo, sunt nouă mașini în final deplasate la fața locului se lucrează cu apă și spumă, ce se folosește în astfel de situații pentru ulei. Și situația la acest moment este în dinamică, nu avem victime”, spune Arafat, la Digi24.

Secretarul de stat a anunțat că nu va fi emis RO-Alert, dar a făcut apel către cetățeni să își închidă geamurile pentru a se proteja de degajările de fum.

„Nu se va da mesaj RO-Alert pentru că este departe de case și fumul nu este extrem de dens din ce am înțeles de la colegii noștri. Dar prin dumneavoastră transmitem oamenilor totuși să aibă geamurile închise, să nu intre fumul în casele lor dacă sunt în apropierea zonei respective”, a spus Arafat.

Legat de roboții de intervenție, Arafat a precizat că aceștia nu sunt disponibili, aceștia fiind trimiși în mentenanță.

„Roboții sunt la mentenanță, din păcate. Nu sunt în București, sunt trimiși la mentenanță în țară. Deci ei vor lucra fără roboți acum”, spune Raed Arafat.

Privind posibilitatea extinderii incendiului, oficialul a spus: „Din ce am înțeles de la colegii, de la pompieri, la acest moment, nu. Dar situația este în dinamică, lucrurile toate trebuie să se schimbe”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„ISU București-Ilfov intervine cu șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau deschis la două transformatoare electrice din incinta centralei”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov.

(sursa: Mediafax)