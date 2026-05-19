Oana Țoiu a cerut ajutorul primarului din Görlitz pentru româncele dispărute

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost informat de către autoritățile din Germania cu privire la faptul că două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026.

„Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime”, transmite MAE.

De asemenea, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

MAE transmite că va comunica informații suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile.

