FACIAS cere dreptate pentru Andrei: Au mai rămas 54 de zile pentru o soluție în cazul lui Andrei, blocat de peste un an și jumătate

Cazul lui Andrei Drăgan, adolescentul de 16 ani care a murit în noiembrie 2024 la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, continuă să fie marcat de întârzieri greu de explicat. Deși Judecătoria Târgu-Jiu a stabilit data de 30 iunie 2026 ca termen pentru finalizarea urmăririi penale, dosarul este în continuare incomplet.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) trage un nou semnal de alarmă și solicită oficial clarificări atât Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cât și Serviciului de Medicină Legală Gorj, în legătură cu stadiul expertizei medico-legale, nou pretext pentru tergiversări în acest dosar.

Potrivit documentelor analizate, obiecțiunile la raportul de expertiză medico-legală au fost formulate încă din septembrie 2025. De atunci, a fost solicitat un supliment la expertiză, însă acesta nu a fost finalizat nici până în prezent. Mai mult, a trecut aproape un an de la momentul în care a fost cerută completarea raportului, fără ca autoritățile să ofere un termen clar de finalizare sau explicații concrete pentru întârziere.

FACIAS cere depunerea de îndată a suplimentului la expertiză și stabilirea de către autorități persoanelor responsabile pentru întârziere, precum și dacă există blocaje administrative sau financiare care au dus la această situație. FACIAS solicită inclusiv informații esențiale despre procedura expertizei: dacă a fost desemnat un expert, dacă a fost stabilit și achitat onorariul și care sunt motivele reale pentru care această probă nu este finalizată. În paralel, Serviciul de Medicină Legală este somat să comunice un termen limită pentru finalizarea și transmiterea suplimentului către Parchet, în condițiile în care această întârziere afectează direct cursul anchetei, începută în urmă cu 1 an și 6 luni.

Situația este cu atât mai gravă cu cât instanța a constatat deja că durata anchetei este excesivă și a impus un termen-limită pentru finalizarea procedurilor. În lipsa expertizei, însă, acest termen riscă să devină imposibil de respectat. FACIAS avertizează că tergiversarea unei probe esențiale nu este doar o problemă procedurală, ci o vulnerabilitate majoră a sistemului de justiție, cu impact direct asupra dreptului la un proces echitabil și asupra încrederii publice.

În centrul acestui blocaj rămâne un caz care a șocat opinia publică: moartea unui adolescent survenită într-un spital în urma unei apendicite banale, după ce medicii au refuzat să intervină chirurgical. Astăzi, la mai bine de un an și jumătate de la tragedie, vinovații profesează în continuare, iar cazul lui Andrei se poate repeta oricând.

Mai sunt 54 de zile. Nu doar până la un termen procedural, ci până la un test de credibilitate pentru întreg sistemul. Iar întrebarea rămâne: va reuși statul să livreze dreptate la timp sau va face un nou abuz în acest caz?