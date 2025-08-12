FACIAS cere instanței să oblige instituțiile statului să-și îndeplinească obligațiile legale. Cazul Floreasca arată costul celor patru ani de întârziere în punere în aplicare a legii anti-infecții nosocomiale

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția că, dacă normele metodologice ale Legii nr. 3/2021 ar fi fost adoptate la timp, spitalele ar fi fost obligate să implementeze proceduri stricte și unitare, reducând semnificativ riscul apariției și al extinderii unor astfel de focare.

FACIAS a dat în judecată Guvernul și a solicitat în instanță magistraților să oblige executivul să adopte, fără întârziere, hotărârea necesară punerii în aplicare a Legii nr. 3/2021.

Cel mai recent focar confirmat la Centrul pentru Arși al Spitalului Clinic de Urgență București, cu prezența fungului multirezistent Candida auris, demonstrează pericolul acestui vid legislativ. Încă din decembrie 2024, Spitalul Clinic de Urgență București a confirmat prezența Candida auris la un pacient care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, a decedat ulterior. Un raport al Inspecției Sanitare de Stat, realizat în urma unui control desfășurat la finalul lunii iulie 2025, a constatat deficiențe grave în această unitate medicală, printre care omiterea consemnării unor infecții în documentele medicale și lipsa spațiilor dedicate pentru dezinfectarea corectă a instrumentarului și a echipamentelor utilizate la transportul pacienților.

În mod previzibil, ignorarea acestor probleme a dus la escaladarea crizei. Pe 1 august 2025, a fost instituită carantina la Spitalul Clinic de Urgență București după confirmarea din nou a prezenței focarului de Candida auris, alături de infectări cu bacteria Pseudomonas aeruginosa (piocianic). FACIAS atrage atenția că, dacă normele metodologice ale Legii nr. 3/2021 ar fi fost adoptate la timp, spitalul ar fi fost obligat să implementeze proceduri stricte și unitare, reducând semnificativ riscul apariției și al extinderii unui astfel de focar.

Focarele de la Floreasca nu sunt din păcate un caz izolat, ci simptomul unei probleme sistemice. În contrast flagrant cu media de 7% din Uniunea Europeană, România a raportat oficial în ultimul an o incidență de doar 1% de infecții nosocomiale. FACIAS subliniază că această discrepanță majoră nu indică performanța sistemului sanitar românesc, ci o subraportare cronică și periculoasă care face imposibilă luarea unor măsuri eficiente care să oprească pericolul infectării.

Ani la rând FACIAS a cerut Guvernului și Ministerului Sănătății să adopte fără întârziere hotărârea necesară punerii în aplicare a Legii nr. 3/2021. Pentru a urgenta adoptarea normelor, FACIAS a apelat la instanță și a solicitat magistraților să oblige instituțiile statului să adopte normele metodologice ale legii care ar trebui să prevină infecțiile nosocomiale. Următorul termen în acest dosar a fost fixat pe data de 21 octombrie 2025.