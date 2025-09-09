FACIAS solicită Ministrului de Externe Oana Țoiu transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular

Totodată, FACIAS cere transparență și motivele care au stat la baza refuzului Ambasadei României de a le oferi sprijin consular victimelor.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, la 1 septembrie 2025, doi români au fost loviți pe o trecere de pietoni de un șofer care a fugit de la locul accidentului, iar, autoritățile tunisiene i-au obligat să-și plătească integral costurile de spitalizare. Mai grav, potrivit acestora, este faptul că Ambasada României în Tunisia ar fi refuzat să le acorde asistență consulară la care aveau dreptul.

În acest context, FACIAS s-a adresat ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cerând să clarifica măsurile care au fost dispuse pentru sprijinirea cetățenilor români victime în accidentul din Tunisia și care este poziția oficială a instituției față de refuzul Ambasadei de a acorda ajutor consular.

Tunisia este o destinație de vacanță aleasă de numeroși turiști români, iar FACIAS consideră că lipsa de reacție a autorităților române într-un caz atât de grav ridică întrebări serioase despre capacitatea statului de a-și proteja cetățenii în străinătate.