Fechet: Aproape 10.000 de autovehicule au fost achiziţionate prin Rabla Plus , anul acesta; bugetul programului va creşte în 2024

"Dincolo de bugetul-record pe care la 'Rabla Plus' l-a avut în acest an, respectiv 780 de milioane de lei, vă anunţ că, la anul, ne propunem să fim şi mai ambiţioşi. Cu alte cuvinte, aşa cum a existat o tendinţă în fiecare an, ne propunem să mutăm bani de la 'Rabla Clasic' la 'Rabla Plus' pentru a finanţa din ce în ce mai multe autoturisme non-poluante. Anul acesta avem 780 de milioane de lei la autoturismele electrice. Avem până acum aproape 10.000 de autoturisme înscrise la 'Rabla Plus'. De asemenea, la 'Rabla Clasic', avem 560 de milioane de lei şi aproape 27.000 de noi autoturisme înmatriculate. Aşadar, o să avem în continuare bugete generoase de la Administraţia Fondului pentru Mediu. Mai rămâne ca şi apetitul cumpărătorilor de autoturisme noi să rămână la fel de ridicat şi să ţină pasul", a mai spus ministrul .



În plus, Fechet a apreciat faptul că este "extrem de plăcut să poţi să-ţi faci 'plinul' acasă, din propriile panouri fotovoltaice".



"Un lucru este cert: pe lângă costuri mai mici de întreţinere, marele avantaj al unui autoturism electric se referă şi la posibilitatea de a-ţi produce singur acasă carburant, dacă eşti beneficiar de energie verde, de panouri fotovoltaice. Mi se pare că e un lucru nu doar mai ieftin, ci şi extrem de plăcut să poţi să-ţi faci 'plinul' acasă din propriile panouri. Aşadar, discutând şi trecând de la această tendinţă europeană şi de la această tendinţă românească la autoturisme cu impact de mediu mai scăzut, nu pot să nu mă refer aici la calitatea aerului, fie că discutăm despre municipiul Bucureşti, fie că discutăm despre calitatea aerului în marile aglomerări urbane. Fără îndoială că, în calitate de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, este un subiect care mă interesează în fiecare zi, pentru că nu înseamnă doar poluare mai puţină, înseamnă, până la urmă, un mediu mai sănătos pentru toate categoriile de vârstă, dar mai ales pentru cele vulnerabile, pentru copii şi pentru bătrâni, persoanele cel mai des afectate de poluarea aerului", a menţionat şeful de la Mediu.