Facturi cu 60% mai mari la energie: Soluțiile care te ajută să reduci consumul

Un sondaj recent arată că aproape 90% dintre gospodării au adoptat diferite măsuri pentru a diminua costurile.

Cum să reduci consumul de electricitate

Stingerea becurilor și înlocuirea electrocasnicelor vechi

Printre schimbările cele mai frecvente sunt stingerea becurilor atunci când nu sunt necesare și înlocuirea electrocasnicelor vechi, care consumă și de două ori mai mult decât modelele din clasa energetică A.

„Trebuie să ne uităm la clasa energetică a produselor. Un frigider vechi poate consuma cu 30% până la 100% mai mult decât unul modern”, explică expertul în energie Corneliu Bodea, pentru observatornews.ro.

Situația este similară și în cazul mașinilor de spălat.

Folosirea becurilor LED

Specialiștii recomandă utilizarea becurilor LED, care folosesc de șase ori mai puțină energie și au o durată de viață de până la zece ori mai mare. Într-un apartament cu două camere, doar această modificare poate reduce factura lunară cu aproximativ 8 lei.

Lumina naturală

Totodată, românii sunt sfătuiți să profite cât mai mult de lumina naturală, să instaleze întrerupătoare cu senzori sau cu intensitate variabilă și să scoată din priză aparatele care nu sunt folosite întrucât acestea consumă energie chiar și în modul stand-by. În cazul electrocasnicelor mari, diferența poate fi considerabilă.

Doar 16% dintre români și-au putut instala panouri fotovoltaice sau alte sisteme moderne, arată același studiu. Aproape 30% dintre respondenți încă așteaptă sprijin de la stat, însă programul „Casa Verde” are șanse mici să continue în forma actuală. Acesta ar urma să fie înlocuit cu un program orientat către consumatorii vulnerabili.

În prezent, prețul energiei electrice variază între 1 leu și 1,40 lei pentru un kilowatt-oră, în funcție de furnizor și de contract.