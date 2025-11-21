Femeia care a lovit-o cu ranga pe senatoarea POT, Valentina Aldea, sub control judiciar

Față de femeia în vârstă de 43 de ani, care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Senatoarea POT Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara are o relație, potrivit Cancan. Bărbatul și soția sa nu mai au o relație, ei fiind în divorț de mult timp.

Agresiunea ar fi avut loc joi, în jurul orei 19.30, când soția a mers la apartamentul soțului, situat într-un complex rezidențial, și a găsit mașina senatoarei în parcare. Ulterior, ea a provocat scandal în fața blocului și a zgâriat mașina Valentinei Aldea.

În plus, atunci când senatoarea și bărbatul au ieșit din casă, soția i-a atacat cu o bară metalică. Femeile s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga. Ulterior, Valentina Aldea a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

Valentina Aldea a fost aleasă pentru poziția de senator în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti. Ea a candidat pe lista POT, scrie Mediafax.

Oana Ungureanu, cea împotriva căreia a fost îndreptată plângerea senatoarei POT, a declarat pentru Cancan, în fața Secției 22, că, la rândul ei, a fost agresată, acuzând-o pe Valentina Aldea că ar avea, de ani buni, o relație cu soțul său, un om de afaceri despre care spune ar fi plecat de acasă și ar fi propulsat-o pe Valentina Aldea în actuala poziție politică:

„S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă Între mine și ea. Cu soțul a fost problema mai accentuată și în această seară a avut loc o altercație. Sunt soția soțului meu de 17 ani căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 ani. Băiatul nostru are 17 ani, chiar este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea, pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea”.

Femeia a mai spus că va merge la IML pentru obținerea unui certificat care să ateste că, la rândul ei, a fost „zgâriată” și „bătută”.

„Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și bineînțeles că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine”.

La rândul său, Valentina Aldea a declarat următoarele:

„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată.

Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.

Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii.

Din păcate în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine.

Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic.

Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML.

Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.

Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă.

Fac apel la atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței.

Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta.

Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs”, declară senatoarea.