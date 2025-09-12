x close
Cine este femeia care a intrat cu cuțite în Parlament și cum motivează gestul

12 Sep 2025
Cine este femeia care a intrat cu cuțite în Parlament și cum motivează gestul

Femeia în vârstă de 35 de ani, care a intrat, vineri, cu șase cuțite de diferite mărimi în Parlamentul României se numește Diana Lavric. Ea este cetățean moldovean.

Diana Lavric le-a spus anchetatorilor că obișnuiește să poarte cuțitele permanent în geantă și a uitat de existența lor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

De asemenea, a mai spus că nu și-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port faăă drept de obiecte periculoase.

O femeie a fost depistată având șase cuțite când a încercat să intre în Parlament.

Aceasta venise la invitația AUR. Moldoveanca a fost dusă la audieri.

(sursa: Mediafax)

 

