Fermierii pot depune cererile pentru prima împădurire

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, cererile de plată pentru schema de ajutor de stat se depun la Centrele Judeţene APIA/Centrul Municipiului Bucureşti.



"Prin cererile de plată se poate solicita sprijinul aferent lucrărilor de întreţinere/îngrijire şi/sau pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole.În funcţie de tipul costurilor solicitate, la dosarul cererii de plată se vor ataşa documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de întreţinere/îngrijire specificate în capitolul V - "Documente ataşate cererii de plată" din Formularul - tip al cererii de plată pentru anul 2026", se menţionează în comunicat. AGERPRES