x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Fermierii pot depune cererile pentru prima împădurire

Fermierii pot depune cererile pentru prima împădurire

de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   21:15
Fermierii pot depune cererile pentru prima împădurire
Încep înscrierile la APIA pentru plățile aferente primei împăduriri

Fermierii care vor să beneficieze de schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite" pot transmite cereri de plată aferente anului 2026 în perioada 20 aprilie - 15 iulie, a anunţat, vineri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, cererile de plată pentru schema de ajutor de stat se depun la Centrele Judeţene APIA/Centrul Municipiului Bucureşti.

"Prin cererile de plată se poate solicita sprijinul aferent lucrărilor de întreţinere/îngrijire şi/sau pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole.În funcţie de tipul costurilor solicitate, la dosarul cererii de plată se vor ataşa documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de întreţinere/îngrijire specificate în capitolul V - "Documente ataşate cererii de plată" din Formularul - tip al cererii de plată pentru anul 2026", se menţionează în comunicat. AGERPRES

×
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri