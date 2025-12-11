Fermierii se opun adoptării legii care permite pulverizarea pesticidelor cu drone

Apicultorii, fermierii români, dar și membri ai celor 21 de organizații semnatare ale scrisorii deschise adresată autorităților, atrag atenția cu privire la riscurile pe care pulverizarea aeriană a pesticidelor le impune asupra florei, dar și a faunei.

„Pulverizarea aeriană a pesticidelor este strict interzisă prin Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (art. 9), transpusă în legislația națională prin OUG nr. 34/2012. Motivarea acestei interdicții este una științifică solidă: riscul major de derivă a substanțelor chimice active, care, purtate necontrolat de curenții de aer, contaminează apele de suprafață, zonele rezidențiale, culturile ecologice și habitatele naturale, punând în pericol atât polenizatorii și întreaga biodiversitate cât și populația. Autorizarea dronelor nu elimină aceste riscuri. Din contră, maschează pericolele reale ale folosirii iraționale a tehnologiei, afectând în primul rând apicultorii, fermierii mici și mijlocii, vulnerabili contaminării neintenționate cu substanțe chimice”, se arată în scrisoarea deschisă publicată de asociația Ecoruralis.

Potrivit unui sondaj CURS, publicat în aprilie 2025, 89% dintre cetățenii români se opun utilizării pesticidelor inclusiv a celor interzise în UE și doresc reducerea dependenței de substanțe chimice în agricultură. Cei mai vocali în acest studiu au fost chiar cetățenii din mediul rural, care au răspun în proporție de 91% că nu ar fi de acord să consume alimente tratate cu pesticide.

Fermierii, dar și apicultorii avertizează că proiectul de lege care permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone este adoptat în grabă:

„Propunerea a fost adoptată de Senat (L494/2025) în procedură de urgență la finalul lui noiembrie 2025 și a fost transmisă imediat Camerei Deputaților (PL-x 508/2025), care a stabilit un termen extrem de scurt (doar 3 săptămâni) pentru raportul Comisiei pentru agricultură. Această grabă ridică semne de întrebare cu privire la transparența și fundamentarea procesului decizional. Practica adoptării grăbite a unor legi cu impact major, în preajma sărbătorilor, este profund îngrijorătoare și nejustificată, în condițiile în care tratamentele chimice nu se aplică în sezonul rece”, arată sursa citată.

Asociațiile semnatare cer Camerei Deputaților să respingă inițiativa legislativă, dar și să respecte angajamentele europene și naționale privind protecția mediului și sănătatea publică și dezvoltarea unei agriculturi durabile.

Semnatarii documentului cer și organizarea unei dezbateri ampleasupra utilizării sustenabile a pesticidelor în România și evaluarea riscurilor și/sau oportunității folosirii noilor tehnologii în agricultură, pentru a asigura decizii în interesul public.

Asociațiile semnatare solicită și participarea la ședințele comisiilor parlamentare sesizate în procesul legislativ, cu acces fizic pentru reprezentanții organizațiilor sau participare online pentru organizațiile din teritoriu.

„Considerăm esențială participarea noastră la ședințele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, în care acest proiect de lege va fi inclus pe ordinea de zi”, se arată în documentul publicat.

(sursa: Mediafax)