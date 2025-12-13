Festival de datini și obiceiuri în weekend, la Muzeul Satului

Sâmbătă, începând cu ora 13:00, pe scena din Sala Victor Ion Popa vor fi prezenți colindătorii Grupului folcloric Perinița din Otopeni (Ilfov), Petronela Axintioaiei și Grupul de colindători Glasul satului Știrbey, Cristina Diaconescu, Ansamblul 'Dor, lior dor' al Școlii de Muzică Populară Românească din București (coordonator, Narcisa Baleanu), informează instituția muzeală.



De asemenea, va fi lansat volumul 'De-un călin mălin', folclor poetic din satul Călărașii Vechi, județul Călărași, o culegere realizată în teren între anii 1987 și 1991 de Vasile Marian Ghica, Tezaur Uman Viu.



Duminică, de la ora 12:00, pe platoul de la intrarea în clădirea Arhondaric (șos. Kiseleff nr. 28) va avea loc adunarea cetelor pentru parada obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou. Vor fi prezenți colindători din toată țara: grupul de datini Cetinița din Focșani (Vrancea), grupul de datini Ceplenița din Iași, grupul de colindători Gorjeanca din Târgu Jiu, Gorj, Căiuții din Tudora, Ansamblul de datini și obiceiuri Tudoreanca al Căminului cultural Tudora, Botoșani, ansamblul de datini și obiceiuri Străjerii din Dolhești, Suceava, Ansamblul de obiceiuri Datina - Vălăret, Deleni, Vaslui.



În cele două zile ale evenimentului va avea loc și un târg al meșterilor populari cu obiecte realizate de aceștia.



Târgul va fi deschis între orele 9:00 și 17:00 iar accesul la eveniment se face pe baza biletului de intrare: adulți - 40 lei, seniori - 20 lei, elevi/studenți - 10 lei.



Vechi de secole, colindul reprezintă trăirile profunde ale popoarelor de pe aceste meleaguri, trecând testul timpului și mișcând sufletele celor care le ascultă. Colindele aduc speranță pentru anul care vine, perioada lor culminând cu Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, prin care bucuria a intrat în lume.

