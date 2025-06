Peste 150.000 de firme au probleme financiare grave;pot angrena alte 250.000 de companii

Conform analizei, România a intrat într-o perioadă tulbure din punct de vedere economic, cu o presiune economică tot mai accentuată, definită de o combinaţie periculoasă de factori: creşterea generalizată a preţurilor la materii prime şi utilităţi, încetinirea consumului şi, poate cel mai grav, o deteriorare a disciplinei de plată, care se traduce prin termene de încasare a facturilor tot mai lungi. Potrivit Sierra Quadrant, această "furtună perfectă" pune în pericol lichiditatea a nenumărate companii şi poate duce rapid la blocaj financiar şi, în final, la insolvenţă. În acest context, supravieţuirea şi stabilitatea unei afaceri depind de un set de măsuri prompte, riguroase şi strategice.



Autorii analizei susţin că prima şi cea mai urgentă bătălie pe care trebuie să o poarte un antreprenor este cea pentru lichiditate. Aceştia menţionează că profitul înregistrat în documentele contabile este irelevant dacă banii nu intră efectiv în conturile companiei pentru a acoperi cheltuielile curente - salarii, furnizori, taxe. O firmă poate fi profitabilă "pe hârtie", dar poate intra în incapacitate de plată din lipsă de cash-flow. Pentru a evita acest scenariu, se impun măsuri imediate de management al creanţelor. Acest lucru înseamnă implementarea unei politici agresive, dar diplomatice, de colectare a facturilor. Termenele de plată trebuie monitorizate strict, iar clienţilor întârziaţi trebuie să li se trimită notificări constante.



"Este nevoie, mai mult ca oricând, de o monitorizare activă a partenerilor de afaceri, pentru a afla din timp dacă aceştia riscă să intre în probleme şi să prevenim, astfel, contagiunea. Există o gamă largă de servicii care ajută firmele româneşti să îşi monitorizeze activ lanţurile economice, în aşa fel încât să anticipeze orice posibilă problemă'', afirmă Ovidiu Neacşu, partener coordonator Sierra Quadrant, citat într-un comunicat remis, marţi, AGERPRES.



De asemenea, numărul firmelor dizolvate, de exemplu, a crescut cu 6,81%, în primele patru luni din 2025, până la 17.253, faţă de 16.153 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).



Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 3.375 de firme (în scădere cu 0,59% faţă de ianuarie-aprilie 2024) şi în judeţele Cluj (1.001 de firme, plus 19,17%), Ilfov (811, minus 11,17%), Timiş (746, plus 2,9%), Constanţa (703, minus 15,5%), Prahova (647, plus 29,92%), Iaşi (624, plus 0,97%) şi Braşov (609, plus 12,78%).



"Acesta este doar un singur exemplu. Pe ansamblul economiei, sunt peste 150.000 de firme cu probleme financiare grave a căror situaţie atârnă de un fir de aţă. Aceste firme angrenează, la lanţurile economice aproape de 250.000 de alte companii, iar riscul de contagiune, în caz de blocaj financiar, de insolvenţă sau faliment, este unul tot mai ridicat'', arată analiza Sierra Quadrant.



Potrivit experţilor, în aceast perioadă devine este esenţială negocierea cu propriii furnizori pentru a obţine, acolo unde este posibil, o eşalonare sau o prelungire a termenelor de plată, aliniind astfel ieşirile de numerar cu intrările estimate.



O strategie eficientă poate fi oferirea unor mici discounturi pentru plata anticipată, stimulând astfel clienţii să achite mai repede.



De asemenea, analiştii susţin că în faţa creşterii preţurilor, controlul strict al costurilor devine a doua linie de apărare. Fiecare cheltuială, de la cele administrative la cele de producţie, trebuie analizată şi justificată. Este momentul pentru a revizui toate contractele cu furnizorii de servicii (chirie, telefonie, utilităţi) şi pentru a încerca renegocierea unor condiţii mai avantajoase.



Conform analizei Sierra Quadrant, o mare problemă a economiei o reprezintă ponderea foarte mare a finanţării prin credit comercial - suntem pe primul loc în UE la acest capitol. Creditele comerciale reprezintă aproximativ un sfert din pasivul companiilor din Romania.



Totodată, analiştilor, scăderea vânzărilor, cauzată de erodarea puterii de cumpărare a clienţilor, necesită o adaptare a strategiei comerciale O simplă reducere de preţ poate fi o capcană, afectând şi mai mult marjele de profit. În schimb, companiile ar trebui să îşi analizeze şi să îşi segmenteze clientela. Este, de asemenea, un moment oportun pentru inovare şi diversificare. Analiza pieţei poate scoate la iveală noi nevoi sau nişe neacoperite.



În analiză se menţionează că managementul unei companii trebuie să fie proactiv, nu reactiv. Aşteptarea pasivă a unei reveniri a pieţei este o reţetă pentru eşec. Este esenţială crearea unor scenarii financiare multiple - optimist, realist şi pesimist - pentru a avea un plan de acţiune pregătit pentru orice situaţie. Nu în ultimul rând, apelarea la consultanţă de specialitate (financiară, juridică) nu trebuie văzută ca un semn de slăbiciune, ci ca o decizie matură de management.



Sierra Quadrant este o companie specializată în lucrări de administrare şi lichidare complexe, cu un ridicat grad de dificultate, caracterizate prin patrimoniu mare şi diversificat, prin multitudinea problemelor legale care trebuie soluţionate, concomitent cu procedura de insolvenţă: bilanţ de mediu, substanţe periculoase în proprietate, servituţi neclare şi litigii legate de patrimoniu, etc.

AGERPRES