Cum să prepari zacuscă de vinete cu legume mexicane, plină de savoare și culoare

Perfectă pentru sezonul rece, această zacuscă viu colorată se servește rece, întinsă pe felii de pâine proaspătă sau prăjită, fiind ideală atât pentru micul dejun, cât și pentru gustările dintre mese.

Îmbinarea ingredientelor specifice bucătăriei mexicane – porumb, fasole roșie, ardei colorați – cu bazele tradiționale românești conferă preparatului o textură bogată și un gust echilibrat.

Rețetă de zacuscă de vinete cu legume mexicane

Ingrediente

Ingrediente principale includ vinetele coapte, roșii bine coapte, ardei roșii, ceapă, un amestec de legume mexicane și ulei de floarea-soarelui. Sosul de roșii leagă armonios aromele, iar boiaua afumată și, opțional, ardeiul iute adaugă o notă picantă.

Mod de preparare

Modul de preparare începe cu coacerea vinetelor și a ardeilor pe flacără sau în cuptor, urmată de opărirea roșiilor și fierberea legumelor mexicane.

Ceapa călită în ulei deschide calea către aromele intense, iar fierberea îndelungată la foc mic asigură o zacuscă cremoasă și consistentă.

După preparare, zacusca se pune în borcane sterilizate și se fierbe la bain-marie timp de 30 de minute pentru conservare.

Cum se consumă

Versatilă, zacusca poate fi savurată atât ca aperitiv, cât și garnitură lângă fripturi sau pește la grătar ori chiar în lipii cu salată verde și avocado pentru o experiență gustativă cu aer mexican, potrivit hellotaste.ro.

Această rețetă aduce un suflu nou tradiției românești, fiind o opțiune excelentă pentru cei care doresc să diversifice meniurile din sezonul rece cu preparate pline de culoare, texturi delicate și arome îmbietoare.