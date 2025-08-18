Greii Ligii 1 se pregătesc pentru Joia Mare

Doar Universitatea Craiova a început sezonul în forță și trage tare pe ambele fronturi, Liga 1 și cupele europene. Până acum, Mirel Rădoi a reușit să-și mobilizeze echipa, este liderul campionatului și este în cărți să prindă, în sfârșit, o prezență în grupa Conference League. Celelalte două reprezentante, FCSB și CFR, s-au menajat în competiția internă, forțând doar accesul în Europa. „Nu contează că avem doar câteva puncte în clasament. Astea se recuperează până la iarnă. Important este să ajungem în grupa Europa League. De Conference League suntem siguri, dar mai importantă este Europa League, că de acolo vin mai mulți bani. Oricum jucăm toamna asta într-o grupă”, a declarat patronul FCSB. Pentru accesul în UEL, FCSB trebuie să treacă de scoțienii de la FC Aberdeen. Dacă luăm în calcul valoarea lotului și performanțele recente, cei de la FCSB sunt favoriți. Dacă punem însă în balanță prestațiile echipei din acest început de sezon, cu înfrângeri rușinoase în Andorra și Macedonia de Nord, cu Inter Escalades și Shkendija, plus cele cu Unirea Slobozia, Dinamo și Farul, FCSB nu mai pare la fel de favorită la calificare. Totuși de partea campioanei României mai există un avantaj: au disputat deja 12 meciuri oficiale în vara aceasta, în timp ce scoțienii au doar două meciuri de campionat, ambele înfrângeri, și ocupă ultimul loc în clasament, cu 0 puncte. Mai mult, Aberdeen are nu mai puțin de 12 jucători noi în lot, toți aduși în ultimele 2-3 săptămâni. Totuși, deși nu este la nivelul lui Celtic sau Rangers și nu mai este la nivelul anilor ’80, când sub comanda lui Sir Alex Ferguson câștiga 3 titluri în Scoția și Cupa Cupelor, Aberdeen este o echipă incomodă, joacă dur, la limita regulamentului și joacă stilul clasic britanic, cu accelerări pe benzi și centrări puternice în careu, stil cu care FCSB s-a mai întâlnit anul trecut, când a pierdut categoric cu Rangers, 0-4. Presa scoțiană consideră însă că pentru Aberdeen Europa League este o pălărie prea mare și că mai potrivit i-ar fi Conference League, „unde ar avea adversari mai apropiați de nivelul lor”.

Același lucru s-ar putea spune și despre FCSB, după cum a arătat în acest start de sezon. Dincolo de bani mai există și coeficientul UEFA, iar punctele acumulate la victorii sunt aceleași ca și în Liga Campionilor și Europa League. Un parcurs bun în Conference League poate propulsa FCSB vara viitoare în urna capilor de serie în toate tururile preliminare, fie Liga Campionilor, fie Europa League. De asemenea, poate crește și coeficientul UEFA al României și am putea începe sezonul mai târziu. Însă pentru asta și CFR Cluj, și Universitatea Craiova vor trebui să aducă puncte la coeficient.

CFR și Craiova, pe muchie de cuțit

Spre deosebire de FCSB, pentru CFR și Universitatea Craiova dublele din play-off-ul Conference League sunt decisive. Nu au în ce competiție să mai coboare. Pentru ele este „totul sau nimic”. Necazul lor este că au parte de adversari grei, iar asta se întâmplă din cauza coeficientului slab. Una ar fi fost pentru Universitatea Craiova să joace, de exemplu, play-off-ul cu Riga, Linfield, Virtus sau FC RFS și alta să nimerești cu Istanbul Bașakșehir. În ceea ce privește pe CFR, are un meci-tur extrem de greu în Suedia, cu Hacken, la Göteborg. După cum știm, echipele românești au avut mereu probleme cu scandinavii, la toate nivelurile, și la echipe de club, și cu naționala. Astfel, șansele CFR-ului și Universității Craiova să se califice în faza Conference League sunt mici. Casele de pariuri dau cote minuscule pentru ele la victorie, însă, poate, cine știe cum, Dan Petrescu va reuși să-l determine pe Louis Munteanu să joace la nivelul celor 18 milioane de euro cu cât este cotat de șefii din Gruia, iar Mirel Rădoi să facă cumva ca Cicâldău să joace la nivelul de acum 3-4 ani, ca Baiaram să fie mai serios și mai altruist pe teren, portughezul Teles să nu mai fie „cotonogarul de serviciu”, iar costaricanul Carlos Mora să mai lase driblingurile inutile. Avantajul oltenilor este că la Istanbul nu vor avea un vulcan de stadion, așa cum va fi pe „Ion Oblemenco”, la retur. Suporterii celor de la Bașakșehir nu sunt atât de înfierbântați precum fanii Galatasaray, Beșiktaș sau Fenerbahce, însă ca echipă sunt la un nivel foarte bun.

Mircea Lucescu, cu ochii pe stranieri

Chiar dacă a împlinit recent 80 de ani, selecționerul Mircea Lucescu nu stă locului. În weekendul abia încheiat a fost în Italia să-l vadă la debut pe Nicușor Stanciu la noua lui echipă, Genoa, patronată de Dan Șucu, alături de care a stat în tribuna oficială. Și nu a fost degeaba. Stanciu a jucat excelent, a marcat și a provocat un autogol. A fost notat cu 8,4, a doua notă a echipei și chiar dacă a fost un meci din Cupa Italiei, căpitanul naționalei României a făcut o bună impresie. „Păcat că are 32 de ani. De ce nu a venit mai devreme în Italia, pentru că pare potrivit pentru fotbalul din Serie A? De ce s-a irosit prin China și Zona Golfului? Dar chiar dacă are 32 de ani, este un câștig pentru Genoa și cu el putem ținti mai sus, la cupele europene. Dar ar mai fi ajuns oare la Genoa dacă noul acționar al clubului nu era tot român”, au scris fanii lui Genoa după meci.

„Promisiunea rămâne promisiune. Am spus că voi face și voi lăsa celor care vor veni la națională după mine o echipă puternică, un nucleu de jucători în jurul cărora să se poată lipi noile generații de fotbaliști și așa voi face”, a declarat Mircea Lucescu. Pentru el urmează grijile meciului de pe 9 septembrie cu Cipru, de la Nicosia. Are însă, cu câteva zile mai devreme, programat un meci de verificare cu Canada, pe 5 septembrie, pe Arena Națională.

Lista preliminară a „stranierilor”

Portari: Horațiu Moldovan (Oviedo), Ionuț Radu (Celta Vigo), Răzvan Sava (Udinese);

Fundași: Andrei Rațiu (Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Andrei Burcă (Yunnan), Bogdan Racovițan (Raków), Virgil Ghiță (Hannover), Ionuț Nedelcearu (Togliatti);

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena), Marius Marin (Pisa), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Nicolae Stanciu (Genoa), Alexandru Mitriță (Zhejiang);

Atacanți: Dennis Man (PSV), Valentin Mihăilă (Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (Eyüpspor).

„Dacă nici acum Louis Munteanu nu este decisiv și nu ne califică în grupa Conference League, înseamnă că nu are stofă de mare jucător așa cum îl tot umflă Varga și Balaj. Au dat o grămadă de bani pe el, însă până acum nu a făcut decât mofturi. Golgheterul României? Ce înseamnă asta în Europa? În Europa trebuie să fii decisiv. Deja îl regretăm pe Bîrligea. L-am dat prea ușor la rivali ca să-i facem loc lui Louis Munteanu. Iar Bîrligea a confirmat imediat la FCSB. I-a ajutat să ia titlul... Cu ce ne-a ajutat pe noi Louis Munteanu?”

Suporterii CFR Cluj

