Cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter în Vrancea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la ora 3.15, în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3și s-a produs la adâncimea de 126,6 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (32 km), Buzău (55 km), Sfântu-Gheorghe (81 km), Brașov (91 km), Bârlad (94 km), Ploiești (98 km).

(sursa: Mediafax)