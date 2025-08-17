x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   23:40
Poliția din California recuperează păpuși Labubu furate, în valoare de 30.000 de dolari

Autoritățile din Chino, California, au găsit 14 cutii cu păpuși de colecție Labubu furate dintr-un depozit, bunurile fiind evaluate la aproximativ 30.000 de dolari, potrivit AP.

Poliția din Chino, California, a anunțat recuperarea a circa 30.000 de dolari în păpuși de colecție Labubu, furate dintr-un depozit în mai multe etape, pe parcursul mai multor zile.

Obiectele au fost descoperite într-o locuință din orașul Upland, în regiunea Inland Empire, în urma unui mandat de percheziție.

Un suspect a încercat să fugă, dar s-a predat ulterior. În total, au fost găsite 14 cutii cu păpuși Labubu și dovezi că acestea urmau să fie revândute și expediate în alte state.

Incidentul survine în contextul unei anchete separate în comitatul Los Angeles, unde hoții au furat produse similare în valoare de 7.000 de dolari dintr-un magazin din La Puente.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: papusi labubu politia california
