Florin Ghiță, numit director interimar la Apele Române

Florin Ghiță a fost numit director interimar al Administrației Naționale „Apele Române”, după ce fostul șef Sorin Lucaci a fost demis de ministra Mediului, Diana Buzoianu, ca urmare a pierderii a peste 300 de milioane de euro din fonduri UE destinate infrastructurii critice.

Ghiță, un inginer cu experiență în cadrul instituției, are un mandat clar de transparență și reorganizare.

„Am decis să dăm o Direcţie nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat foarte clar de transparenţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiţă, care a fost din 2014 până în 2023 şef de Serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea SGA Ilfov-Bucureşti. Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administraţie Bazinală de Apă n.r) şi SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi Administraţii din Bucureşti-Ilfov”, a declarat Diana Buzoianu.

Ghiță, fost șef de serviciu la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și SGA Ilfov-București, urmează să își consolideze o echipă pentru modernizarea și transparentizarea instituției.

Cu ani de experiență practică și publicații în domeniul gestionării resurselor de apă, Ghiță aduce atât expertiză tehnică, cât și cunoștințe instituționale. Din 2014 până în 2023 a ocupat funcții de conducere în administrații regionale, iar în prezent este inginer-șef al Administrației București-Ilfov.

Diana Buzoianu a subliniat importanța reformei: „Noi ne dorim ca povestea instituţiei Apele Române să fie o poveste care să dea speranţă că lucrurile se pot schimba, deşi au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituţie. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătăţite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea şi eficientizarea şi reforma Apele Române, o reformă care, de altfel, am spus că va fi o prioritate a Ministerului Mediului în perioada următoare”.

(sursa: Mediafax)