Ministrul Muncii, Florin Manole anunță noi reguli pentru protecția salariaților

„În fiecare zi sunt oameni care pleacă la muncă cu o teamă ascunsă: teama de a fi umiliți, intimidați, hărțuiți. O teamă pe care, probabil, nu o spun nimănui, nici familiei, nici colegilor, dar care le apasă viața în fiecare zi”, spune, pe Facebook, ministrul Muncii.

Florin Manole a propus și au fost adoptate în ședința de Guvern de joi trei acte normative care pun accent pe demnitatea și protecția angajatului. Sunt introduse, astfel, obligații clare pentru angajatori menite să prevină și să combată violența și hărțuirea la locul de muncă.

„Regulamentele interne vor fi schimbate, procedurile vor fi clar stabilite, iar fiecare angajat va ști unde și cum poate semnala o situație de hărțuire. Mai mult, protecția angajaților se va aplica în toate spațiile publice și private atunci când acestea constituie un loc de muncă”, a mai spus Manole.

(sursa: Mediafax)