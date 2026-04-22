Săptămâna decisivă pentru bugetari: Ministrul Muncii anunță că legea salarizării va fi publicată zilele următoare

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că proiectul legii salarizării va fi lansat în dezbatere publică la începutul săptămânii viitoare, indiferent de evoluțiile din coaliția de guvernare.

Declarația a fost făcută după o întâlnire cu reprezentanții confederațiilor sindicale, unde s-a discutat despre dialogul social și nevoia unor rezultate concrete în relația dintre autorități și sindicate.

„Întâlnirea de astăzi pe care președintele PSD și câțiva dintre miniștri am avut-o cu reprezentanții tuturor confederațiilor sindicale este una dintr-o serie pe care am început-o mai demult, este un mod prin care sindicatele își fac vocea auzită. Una dintre concluziile întâlnirii – dialogul social a fost deficitar la nivelul premierului în ultimele luni. Sindicatele au subliniat faptul că pentru viitor dialogul social trebuie să aibă și rezultate, nu doar să fie formal. Încă o temă pe care au ridicat-o a fost referitoare la legea salarizării și nevoia ca aceasta să se facă cu un real dialog social, astfel încât atât sindicatele, cât și ministerele de profil să fie în permanență la aceeași masă pentru un dialog în comun. Indiferent de ce se va întâmpla în următoarele zile, legea salarizării va fi gata, va fi disponibilă pentru dezbateri publice de la începutul săptămânii viitoare, cu toți actorii sociali și instituționali care au interes în domeniul acesta”, a declarat Florin Manole.

Florin Manole a precizat că proiectul a fost elaborat de un grup de lucru la care au participat mai multe instituții, inclusiv Ministerul Finanțelor și Cancelaria premierului, și că acesta include deja analiza impactului bugetar.

„Indiferent ce se va întâmpla peste 5 minute sau peste o zi sau peste două, acest act normativ este pregătit. Are inclusiv impactul financiar, impactul bugetar de la Ministerul de Finanțe, vine pe bazele unui proiect negociat anterior cu sindicatele și cu ministerele încă din 2023. Așadar, există foarte multe ingrediente obiective, există foarte multe argumente pentru care acest proiect poate să continue indiferent de conjunctura politică punctuală dintr-o instituție sau altă”, a spus Florin Manole.

(sursa: Mediafax)