Fostul ministru Alexandru Rafila, în centrul unui accident rutier produs în nordul Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   21:33
Alexandru Rafila, implicat într-un accident cu patru mașini în București

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc miercuri seară, în Capitală, la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră București, incidentul s-a produs în jurul orei 18:16, iar polițiștii au intervenit după un apel la 112.

Din primele date ale anchetei, un șofer în vârstă de 65 de ani, care circula pe Bulevardul Aerogării dinspre DN1 către strada Nicolae Caramfil, ar fi lovit din spate un autoturism condus de un bărbat de 76 de ani.

Surse citate în spațiul public susțin că la volanul primului autoturism s-ar fi aflat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, scrie stiripesurse.ro

În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată în alte două autoturisme aflate în trafic, producându-se astfel un carambol în care au fost avariate patru vehicule.

În urma accidentului, o persoană a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au precizat că ambii șoferi implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul și a dinamicii impactului.

