Frauda „atingerea fantomă" vă poate goli contul fără să vă atingă

Experta în securitate cibernetică Maria Aperador avertizează că atacul este atât de rapid încât este aproape imposibil de detectat, iar infractorii nu trebuie nici măcar să vă atingă pentru a vă fura banii, scrie El Economista.

Frauda se bazează pe faptul că infractorul cibernetic folosește două telefoane. Cu unul dintre ele se apropie de buzunarul, rucsacul sau chiar mâna victimei în timp ce aceasta se află într-un loc aglomerat, fie în transportul public, într-un magazin sau pe o stradă aglomerată.

Scopul este să vă fure tokenul de plată, atâta timp cât aveți NFC activat. Majoritatea utilizatorilor au această funcție activată implicit, fiind tehnologia care permite plata cu telefonul mobil.

Între timp, cu celălalt telefon mobil, infractorul va finaliza în același timp o achiziție, dar cel care plătește în final sunteți dumneavoastră.

Înșelătoria este extrem de periculoasă deoarece este foarte dificil de detectat în timp ce se produce.

Infractorilor le trebuie doar câteva secunde pentru a vă fura banii, iar victima nu mai poate face nimic după ce frauda s-a consumat.

Criminalitatea cibernetică este în creștere, iar pe măsură ce viața devine din ce în ce mai digitalizată, furturile, fraudele și înșelătoriile au devenit și ele virtuale.

Navigarea pe internet, primirea unui mesaj SMS sau e-mail sau chiar a unui apel de la un număr necunoscut îi sperie pe sute de utilizatori, conștienți de faptul că există multe amenințări care le pot pune în pericol datele personale și bancare.

Cel mai grav este că infractorii își actualizează constant înșelătoriile.

Spre deosebire de multe alte atacuri, pentru „atingerea fantomă" infractorul trebuie să fie aproape de victimă, dar nu trebuie să o atingă pentru a realiza frauda, ceea ce face atacul aproape imposibil de detectat.

