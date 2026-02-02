Fraudă cu roviniete! Ai grijă ce link accesezi

Potrivit comunicatului oficial, mesajele respective solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, invocând amenințări precum aplicarea unor amenzi sau chiar confiscarea vehiculului.

CNAIR: Mesajele sunt false

Reprezentanții CNAIR subliniază că aceste informații sunt complet false și atrag atenția asupra mai multor aspecte esențiale:

CNAIR nu transmite SMS-uri care conțin linkuri de plată

CNAIR nu dispune confiscarea vehiculelor

Linkurile din aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create special pentru a fura date personale și informații bancare

Autoritățile avertizează că accesarea acestor linkuri și introducerea datelor de card pot duce la pierderi financiare semnificative.

Recomandări pentru șoferi

CNAIR recomandă ferm cetățenilor:

să nu acceseze linkurile primite prin astfel de mesaje

să nu introducă date personale sau bancare

să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii

Pentru informații corecte privind rovinieta și modalitățile de plată, șoferii sunt îndemnați să consulte exclusiv canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.

Apel la informare

Reprezentanții CNAIR fac apel și la informarea altor persoane, subliniind că distribuirea acestor avertismente poate preveni fraudele și pierderile financiare.

De asemenea, CNAIR precizează că nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, așa cum se întâmplă în cazul tentativelor de fraudă raportate recent.

Autoritățile recomandă vigilență sporită și verificarea oricărei solicitări de plată doar prin surse oficiale.