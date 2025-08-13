Fundaţia Regală Margareta: Cum arată o 'bătrâneţe frumoasă'. Topul nevoilor şi soluţiile oferite vârstnicilor

Potrivit unui comunicat al fundaţiei transmis, miercuri, AGERPRES, aflat la cea de-a IX-a ediţie, evenimentul, cu tema "Integraţional", reuneşte circa 140 de profesionişti din domeniul senectuţii - în asistenţă socială, din ONG-uri, din instituţii publice, implicaţi în servicii de suport pentru seniori, din companii cu produse şi servicii dedicate vârstnicilor, medici şi personal medical care lucrează cu persoane în vârstă, public interesat să afle despre provocările vârstnicilor şi soluţiile existente pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.



Organizat în preajma Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie), evenimentul va avea loc în prezenţa Majestăţii Sale Margareta, preşedintele Fundaţiei Regale, şi a Alteţei Sale Regale Principesa Sofia, membru al Consiliului director al Fundaţiei.



În cadrul conferinţei va fi prezentat raportul studiului privind impactul metodei intergeneraţionale aplicată la nivel naţional în Centrele Generaţii în cei 10 ani de existenţă.



"Pe agenda evenimentului se regăsesc paneluri interactive, tendinţe, provocări actuale şi estimări pe tema îmbătrânirii active, precum şi soluţii eficiente şi inovative la nivel naţional, modalităţi de suport pentru seniori, noutăţi legislative din domeniul îngrijirii de lungă durată şi al îmbătrânirii active, perspective asupra seniorilor în societate, modele inspiraţionale, dar şi un spaţiu de interacţiune şi schimb pentru comunitatea de specialişti activi", precizează sursa citată.



De asemenea, va fi lansat şi Topul nevoilor şi soluţiile oferite vârstnicilor din România la Telefonul Vârstnicului - 0800 460 001 - singura linie telefonică naţională gratuită şi confidenţială, care de 10 ani oferă informaţii utile şi de încredere şi alină singurătatea seniorilor.



Participanţii vor putea vizita o expoziţie realizată de tineri artişti din programul Tinere Talente, inspirată de poveştile de viaţă ale seniorilor. Vor fi expuse şi instantanee fotografice surprinse în Centrele Generaţii din ţară, unde seniorii acţionează ca voluntari pentru copiii din familii defavorizate.



În a doua parte a zilei este programat un concert de muzică clasică dedicat seniorilor, susţinut de bursierii programului Tinere Talente al Fundaţiei în Sala Media a Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti.



Înscrierile sunt deschise pe pagina web oficială a evenimentului.



Înfiinţată de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Regele Mihai, în urmă cu 35 de ani, Fundaţia Regală Margareta a României este o organizaţie neguvernamentală care sprijină copii, tineri şi vârstnici prin intervenţii durabile, bazate pe schimbul de experienţă şi valori între generaţii. Cele mai recente programe ale FRMR sunt: Fondul pentru Vârstnici, Telefonul Vârstnicului, Centrele Comunitare Generaţii, Conectăm Generaţii în Lumea Digitală.

