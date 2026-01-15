Gafă a MAI de Ziua Culturii Naționale: Versurile și titlul unei poezii a lui Eminescu, citate greșit

Câteva versuri dintr-o poezie a lui Mihai Eminescu au fost postate joi, pe Facebook, de Ministerul Afacerilor Interne, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Totuși, versurile erau citate greşit şi nici titlul poeziei nu era cel corect.

„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii”, este postarea inițială de pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Ulterior, postarea a fost corectată. Inclusiv o persoană a scris, în secțiunea de comentarii, varianta corectă, menționând totodată și titlul corespunzător al poeziei. Postarea este disponibilă mai jos.

Versurile corecte sunt: „De treci codrii de aramă, de departe vezi albind/ Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”. Versurile fac parte din poezia „Călin (file din poveste)”.

Astăzi, pe 15 ianuarie, este Ziua Culturii Naționale, care are ca scop promovarea creației artistice, literare și științifice românești, precum și recunoașterea contribuției personalităților care au marcat patrimoniul cultural al României. În 2026, se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, iar această zi reprezintă un prilej de reflecție asupra valorilor care definesc identitatea națională și asupra rolului culturii în dezvoltarea societății.

(sursa: Mediafax)