Compania care gestionează Combinatul siderurgic Galați, în incapacitate de plată

„Compania este în incapacitate de plată și se află în concordat preventiv. Planul care prevede vânzarea accelerată a activelor esențiale nu a fost încă omologat de tribunal, dar platforma siderurgică nu mai poate aștepta – zilele au devenit secunde.

Ultimul salariu achitat salariaților a acoperit luna octombrie 2025. De atunci, oamenii nu au primit nicio plată, iar utilajele și echipamentele se degradează rapid din cauza lipsei unui plan de conservare, a iernii, înghețului și coroziunii”, se arată în postarea publicată, marți seara, pe Facebook, de Cornel Moisescu.

Acesta precizează că incapacitatea de plată a combinatului nu afectează doar angajații săi, ci și mii de lucrători din alte companii dependente de energia electrică și gazele livrate prin combinat.

„Continuarea pasivă va accelera degradarea tehnică, va diminua valoarea activelor, va transforma combinatul într-un obiect vulnerabil, cu costuri uriașe pentru repornire și va rămâne fără forța de muncă profesionistă”, a scris Moisescu.

Moisescu atrage atenția că aceasta nu este doar o criză a unei companii private, ci o problemă de securitate economică și socială, cu efecte concrete deja resimțite.

Potrivit lui Moisescu, actualul patronat nu are capacitatea de a gestiona situația și cere intervenții ferme din partea statului pentru conservarea capacității industriale a combinatului, protejarea altor companii și locuri de muncă dependente, dar și recuperarea creanțelor statului.

„Fiecare zi de întârziere adâncește declinul industrial și social. Guvernul trebuie să acționeze acum”, a scris Moisescu.

(sursa: Mediafax)