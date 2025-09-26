Generalul (r) Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani

Generalul Dumitru Dumbravă, născut în 1972, a fost un fost ofițer al Serviciului Român de Informații care a ajuns în atenția publică prin cariera sa la vârful instituției și prin controversele pe care le-a generat. A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 1996, după care a intrat în magistratură, însă foarte curând a ales să activeze în SRI.

Generalul Dumbravă a ocupat funcții importante în cadrul Serviciului Român de Informații, fiind cunoscut mai ales pentru perioada în care a condus direcția juridică sub comanda lui Florian Coldea. După trecerea în rezervă a acestuia, în 2017, Dumbravă a devenit secretar general al SRI, funcție pe care a deținut-o până la ieșirea sa la pensie, în 2018, potrivit DCNews.

De-a lungul timpului, Dumitru Dumbravă a fost perceput drept unul dintre oamenii-cheie din interiorul serviciului, implicat în decizii strategice. În spațiul public, a fost adesea asociat cu conceptul de „câmp tactic“ în justiție, o expresie care a stârnit numeroase dezbateri despre influența SRI în actul de justiție.

Cariera academică a lui Dumbravă a fost, de asemenea, marcată de scandal. Teza sa de doctorat, susținută la Academia Națională de Informații, a fost analizată și declarată plagiată de CNATDCU, iar în 2021 Tribunalul București a dispus anularea diplomei de doctor. Retragerea titlului a completat astfel imaginea de ofițer controversat, asociat atât cu influența excesivă a SRI în spațiul judiciar, cât și cu nereguli academ

Recent, numele său a revenit în atenția publică după ce a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, cu doar câteva săptămâni înainte de deces.

Generalii SRI în rezervă Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și avocatul Trăilă au fost acuzați de trafic de influență.

În mai 2024, cei doi au fost chemați la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, în dosarul în care sunt acuzați de trafic de influență.

Coldea și Dumbravă i-au cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg, pentru a-l ajuta pe acesta să obţină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene.