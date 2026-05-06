Giurgiu: 11 persoane reținute după percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor

Potrivit IPJ Giurgiu, în urma celor nouă percheziții domiciliare efectuate marți, 5 mai, de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie.

Anchetatorii au găsit aproximativ 70.000 de lei, telefoane mobile, carduri bancare, bijuterii și ceasuri.

Din probatoriul administrat, a reieșit faptul că, în perioada martie 2023-prezent, persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor ar fi indus în eroare mai multe persoane, creând aparența că oferă diferite servicii, fiindu-le solicitate acestora sume de bani, ca titlu de avans.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 3.000.000 de lei.

La sediul poliției au fost aduse 27 de persoane, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale.

Cele 11 persoane reținute pentru 24 de ore urmează să fie prezentate miercuri procurorilor, cu propuneri procedurale.

