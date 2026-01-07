Aproape 650 de gospodării mai au probleme cu alimentarea cu energie electrică

Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Energiei, în ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la rețeaua de energie electrică.

Miercuri, la ora 12:00, potrivit raportărilor transmise de operatorii de distribuție, la nivel național mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în județul Alba, din cauza condițiilor meteo.

Luni, la aceeași oră, numărul consumatorilor nealimentați la nivel național este de 28.209, din peste 100 de localități. Cele mai afectate județe erau Alba și Hunedoara. În urmă cu câteva zile, la nivel național erau deconectate aproape 95.000 de gospodării.

Județul Alba este în prezent cel mai afectat de precipitațiile abundente din ultimele zile și înregistrează în prezent avarii în 14 localități.

Oficialii instituției precizează că 41 de echipe de intervenție acționează în continuare în teren, cu aceeași mobilizare, pentru remedierea tuturor avariilor, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și județene, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp pentru toți consumatorii afectați.

Principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori, precum și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică, dar Sistemul Energetic Național per ansamblu funcționează în parametri normali, potrivit datelor publice.

(sursa: Mediafax)