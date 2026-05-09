Veste uriașă pentru părinți: Tratamente dentare de ultimă generație pentru copii, într-un sediu nou-nouț la Grigore Alexandrescu

Astfel, compartimentul de stomatologie al Ambulatoriului Integrat SCUC “Grigore Alexandrescu” are, începând de astăzi, spații complet reabilitate, conforme standardelor sanitare actuale, echipamente medicale și digitale performante, micii pacienți, inclusiv cei cu dizabilități, au parte de procese medicale mai eficientizate, cu timpi de așteptare mai reduși.

Potrivit comunicatului transmis de Spital, proiectul a fost finanțat prin FEDR, în cadrul Programului Sănătate, 2021 - 2027, iar valoarea totală a proiectului este de 1.059.108,20 lei.

Medicii dentiști din ambulatoriul spitalului „Grigore Alexandrescu” îi pot trata, începând de astăzi, pe micii pacienți cu tehnologii moderne, precum laserul dentar, fiind un tip de tratament „minim invaziv”.

„Noile dotări susțin realizarea unor tratamente mai sigure, mai rapide și mai puțin traumatizante, reducând disconfortul și anxietatea asociate intervențiilor stomatologice. În același timp, digitalizarea fluxurilor medicale permite o mai bună organizare a activității, o comunicare eficientă și o creștere a predictibilității actului terapeutic”, se arată în comunicatul transmis de spital.

Peste 4.000 de copii cu probleme stomatologice au fost tratați anul trecut în ambulatoriul spitalului „Grigore Alexandrescu”. De acum, noile dotări oferă o abordare mai îmbunătățită a cazurilor, inclusiv a celor cu patologie complexă, precum malformații sau traumatisme dento-maxilare, în condiții de siguranță și precizie superioare.

Potrivit sursei citate, tratamentele care necesită sedare se realizează în condiții controlate, prin internare și în colaborare cu blocul operator al spitalului.

