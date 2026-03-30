Ieftiniri la pompă și la raft: Coaliția pregătește tăierea accizei și extinderea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   16:42
Sursa foto: Hepta

Coaliția de guvernare a analizat, în ședința de luni, impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei și a discutat măsuri pentru limitarea efectelor acestei crize.

Potrivit unui comunicat de presă, liderii Coaliției au convenit ca în perioada imediat următoare să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

În acest sens, a fost mandatat un grup de lucru format din vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău, care urmează să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți, măsură care ar urma să atenueze efectele scumpirilor la pompă.

De asemenea, Coaliția a decis prelungirea cu încă trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: guvern acciza plafonare
