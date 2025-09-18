Guvernul adoptă măsuri pentru Garda de Mediu și amână tranziția la REGES până la finele anului

În domeniul mediului, actul normativ reglementează utilizarea echipamentelor achiziționate de Garda Națională de Mediu prin proiectul „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, finanțat prin PNRR. Garda va face minim 400 de controale cu noile dotări până la 31 decembrie 2025.

Ordonanța permite comisarilor și personalului Gărzii Naționale de Mediu să înregistreze cu mijloace foto-audio-video acțiunile în spații publice și private unde se desfășoară activități cu impact asupra mediului, fără consimțământul persoanelor vizate. Aceste înregistrări constituie mijloace de probă.

Echipamentele digitale vor crește trasabilitatea deșeurilor, vor asigura vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și vor reduce cantitățile transportate ilegal, conform Jalonului 56 din PNRR.

În domeniul relațiilor de muncă, Guvernul a prorogat termenul de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025. Măsura vine în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare - doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția.

Menținerea termenului inițial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni pentru angajatorii care nu au avut acces la resursele tehnice necesare.

(sursa: Mediafax)