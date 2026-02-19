x close
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   21:15
Sursa foto: Hepta/Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență pentru sprijinirea accesului pe piața muncii al tinerilor

Guvernul a discutat joi o ordonanță care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Șomerii de lungă durată, incluși în măsuri active.

Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență pentru sprijinirea accesului pe piața muncii al tinerilor, persoanelor vulnerabile și șomerilor de lungă durată. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu. Proiectul modifică Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Printre principalele prevederi se numără o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la formare profesională. Această categorie este cunoscută în literatura de specialitate drept NEETs.

Ordonanța extinde categoriile pentru care angajatorii pot primi subvenții la angajare. Noile categorii includ șomerii între 45 și 50 de ani, mamele cu cel puțin trei copii minori în întreținere și persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate.

