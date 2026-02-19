Creșteri URIAȘE de taxe la facultăți: Studenții se plâng de costurile prea mari

În timp ce ajustările cu rata inflației vor aduce, în medie, 500 de lei în plus, unele programe vor înregistra creșteri de până la 100%, potrivit anunțurilor făcute de universități.â

ASE: creșteri motivate de costuri și evaluări internaționale

La Academia de Studii Economice (ASE) din București, taxa anuală pentru programele în limbi străine va ajunge la 12.000 de lei.

Nicolae Istudor, rectorul ASE, explică majorarea taxelor prin creșterea costurilor și reducerea numărului de studenți în grupe. „Ajungem la 6.500 de lei de la o taxă de 5.000, deci creșterea este de aproximativ 30%. Sunt creșteri mai mari pentru programele de administrarea afacerilor în limbi străine și cibernetică, deoarece sunt supuse unui proces de evaluare internațională. Evaluatorii se întreabă cum acoperă facultatea costurile”, a declarat acesta, potrivit observatornews.ro.

Studenții sunt însă nemulțumiți. „Nu cred că este un beneficiu pentru studenți, mai ales că banii se câștigă destul de greu. Eu plătesc din banii părinților pentru că nu pot să lucrez și să fac facultatea în același timp.”, explică un student la ASE.

Taxa se va actualiza de la 5.000 la 5.500 de lei pentru cei care deja urmează cursurile. Pentru cei care vor intra în anul I, cele mai mari sume vor fi percepute la programele de Drept – 8.800 de lei, iar pentru Biologie, Calculatoare sau Științe Politice în limba engleză taxele se apropie de 6.000 de lei.

Taxele de studii se dublează la Cluj

La Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), taxele se vor dubla, de la aproximativ 3.000 de lei la 6.500 de lei, în două etape.

„Am aplicat o primă majorare de 50% față de nivelul actual, iar a doua etapă va fi în anul universitar următor. Am făcut-o etapizat pentru a nu afecta prea puternic studenții”, a explicat Dan Lazăr, prorector UBB.

Vicepreședinta Organizației Studenților din cadrul UBB, Ema Borca, consideră majorarea „una dintre cele mai mari de la universitățile din țară” și avertizează că sumele pot deveni un impediment pentru viitorii studenți: „Poate însemna imposibilitatea de a mai intra la facultate pentru unii tineri, pentru că taxa nu este neglijabilă.”

Pentru studenții din anii mai mari, taxele rămân nemodificate.

Creșterile de taxe universitare din București și Cluj vin într-un context în care universitățile trebuie să își ajusteze bugetele pentru a acoperi costurile tot mai mari, dar deciziile sunt privite cu îngrijorare de studenți și organizațiile acestora.