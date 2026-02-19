x close
Nicușor Dan spune că diplomații români trebuie ghidați în domeniul economic

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   22:30
Sursa foto: Șeful statului susține că aceste lucruri sunt necesare pentru ca România să reușească să profite în mod economic de relațiile care s-au format deja

Președintele Nicușor Dan anunță că în această vară vor fi schimbări în ceea ce privește politica externă a României. „Oricât de buni ar fi diplomații, ei trebuie pe zona economică să fie ghidați”, a spus șeful statului.

Într-un interviu pentru Antena 1, Nicușor Dan a fost întrebat despre politica externă a României.

„Mandatul unui ambasador, în mod normal, este de patru ani. Noi avem mulți ambasadori care au trecut de acest termen, deci e probabil să facem niște schimbări în vara lui 2026. Și pe astea o să le vedeți anunțate cam într-o lună din momentul ăsta”, a spus Nicușor Dan.

El spune că aceștia trebuie „ghidați” pe zona economică.

„Pe de altă parte, oricât de buni ar fi diplomații, și avem calitate umană bună în Ministerul de Externe, oricât de buni ar fi diplomații, ei trebuie pe zona economică să fie ghidați. Adică să știe care sunt interesele economiei românești pe țări și pe domenii de activitate. Și această, pentru moment, această reflecție nu a fost făcută de statul român. Deci asta este nu neapărat palierul diplomatic, asta este munca pe care noi trebuie să o facem pentru viitor”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului susține că aceste lucruri sunt necesare pentru ca România să reușească să profite în mod economic de relațiile care s-au format deja.

(sursa: Mediafax)

 

