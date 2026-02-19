Angajații Complexului Energetic Oltenia ar putea primi tichete de masă în 2026

Anunțul a fost dat, joi seara, de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe Facebook.

„Astăzi am propus, în ședința de Guvern, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexului Energetic Oltenia.

Am inițiat acest demers, l-am promovat, l-am transmis la avizare și am susținut oportunitatea includerii lui pe agenda Guvernului. Din punctul meu de vedere, este un pas necesar și firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a susține Sistemul Energetic Național”, a scris Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit lui Ivan, Memorandumul a fost prezentat în primă lectură în ședința de joi și urmează să fie supus aprobării, marți.

Memorandumul prevede acordarea tichetelor de masă pentru tot personalul Complexului Energetic Oltenia, pe parcursul anului 2026, inclusiv pentru luna ianuarie. Imediat după aprobarea acestuia, sumele de bani vor fi încărcate pe cardurile de tichete, potrivit anunțului dat de Ministrul Energiei.

„Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe exact ce se întâmplă. Vorbim despre oameni care lucrează în cariere și termocentrale, în condiții grele, oameni care merită respect, predictibilitate și stabilitate”, a conchis Ivan.

Sute de mineri au protestat joi, la sediul Guvernului. Sindicaliștii au cerut tichete de masă, dar și soluții pentru locurile de muncă, pensii, dar și viitorul minelor Lupeni și Lonea.

(sursa: Mediafax)