Guvernul ar putea decide în următoarele săptămâni modul în care vrea să adopte Pachetul 2

"Pachetele fiscale şi ce se întâmplă acum. Din surse din piaţă, din discuţiile noastre cu autorităţi ştim foarte bine că Pachetul s-a întors, a fost respins la Curtea Constituţională pe o chestie legată de magistraţi, fără niciun comentariu legat de măsuri fiscale propriu-zise. Au fost nişte contestaţii şi invocarea că şi măsurile fiscale au fost neconstituţionale, dar până la urmă Curtea nu s-a pronunţat. Întrebarea logică din partea tuturor: ce se întâmplă acum? Adică va merge Guvernul cu ordonanţe de urgenţă punctuale ca să adopte acele măsuri fiscale, să nu le mai împacheteze şi să nu le mai trimită în Parlament iarăşi şi să mai rişte o dată o decizie potenţial necontrolabilă a CCR-ului şi ne trezim cu ordonanţa trenuleţ pe 26 decembrie, cum a fost în anii trecuţi, dintotdeauna cu câţiva ani excepţie? Pariurile încă sunt deschise", a spus Alex Milcev, la o întâlnire cu jurnaliştii.



El a afirmat că a vorbit cu mai mulţi reprezentanţi ai partidelor, participând la diverse întâlniri ale mediului de afaceri, cu reprezentanţii Guvernului, reprezentanţii Parlamentului, iar partidele nu au agendele fiscale aliniate.



"Impresia creată din aceste discuţii a fost că se merge spre un compromis şi este posibil să vedem în câteva săptămâni, poate până la sfârşitul lunii noiembrie, o ajungere la un consens din punct de vedere fiscal şi acele măsuri fiscale să ajungă de fapt ca un pachet, ordonanţă de urgenţă sau în altă formă, un act legislativ sau poate două, să ajungă direct în Monitorul Oficial, fără să mai treacă precum un pachet omnibus, cu toate reformele. Aceasta este o variantă de lucru. Nu este exclus să fie varianta Pachet 2.2.0, iarăşi prin Parlament, asumarea răspunderii, evident corectând sincopele identificate de Curtea Constituţională ca să nu se mai repete chestia asta şi să mai încerce încă o dată trecerea prin Parlament şi potenţial prin Curtea Constituţională, că ne aşteptăm iarăşi la contestaţii. Acestea sunt două variante. Cred că într-o săptămână sau două o să fie mai clar spre care dintre ele se îndreaptă Guvernul. Intenţia este clară a Guvernului să păstreze acele măsuri fiscale din vară, aţi văzut creşterea TVA-ului. S-a promis creşterea impozitului pe dividende. Încă nu e în vigoare. De la 1 ianuarie o să fie această modificare, de la 10% la 16%. M-aş aştepta să considere Guvernul şi creşterea altor tipuri de venituri la 16%. De ce? Sincer, acel 16% la dividende nu prea are sens atâta timp cât restul veniturilor se impozitează cu 10%. Vorbim de chirii, unde ai şi 10% şi cotă forfetară care te duce la 8%", a explicat Alex Milcev.



Acesta a adăugat că se aştepată să fie un puseu al distribuţiei de dividende până la 31 decembrie ca să prindă toţi antreprenorii ultimul tren al impozitării cu 10%.

