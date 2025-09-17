Nou terminal la Aeroportul Henri Coandă: Nouă oferte de proiectare de la mari firme internaționale

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a primit nouă oferte pentru proiectarea noului terminal de pasageri al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, cel mai amplu și complex proiect de infrastructură aeroportuară din România.

Termenul-limită pentru evaluarea ofertelor este 5 decembrie 2025, iar valoarea estimată a contractului pentru servicii de proiectare și asistență tehnică se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro.

Proiectul vizează construirea unui terminal cu o suprafață de circa 176.000 mp, capabil să deservească un trafic de până la 30 de milioane de pasageri pe an până în 2040 și un flux de 6.500 de pasageri pe oră la orele de vârf.

Noul terminal va include cel puțin 48 de standuri pentru aeronave, minimum 20 de porți de îmbarcare, sisteme moderne de manipulare a bagajelor și de securitate, zone comerciale și spații de protocol, toate proiectate la standardele „IATA Optimum Level of Service”.

Planurile prevăd căi de rulare moderne și o infrastructură rutieră și feroviară care să conecteze terminalul atât cu transportul public, cât și cu actualul terminal, prin drumuri și pasaje subterane.

Proiectul are o durată totală de implementare de 126 de luni, însă construcția se va face modular, pentru a permite punerea în funcțiune etapizată.

Printre ofertanți se numără consorții internaționale de prestigiu, precum Dar Al-Handasah, Intecsa Engineering Group, 3TI Progetti Italia și Netherlands Airport Consultants, alături de asocieri de firme românești și parteneri academici.

Citește pe Antena3.ro A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

Noul terminal este destinat atât companiilor aeriene tradiționale, cât și operatorilor low-cost, și promite facilități comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene.

(sursa: Mediafax)