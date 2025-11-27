Ce spune Hidroelectrica despre acuzațiile că a dat energie gratuită la instituții religioase

'Prezentarea în mod distorsionat a unor situații din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism și eficiență operațională. Reamintim că Hidroelectrica este o companie listată care respectă standardele de guvernanță corporativă, asigurând transparență, responsabilitate și procese decizionale conforme celor mai bune practici din industrie. În plus, structurile de conducere sunt independente și funcționează pe baza unor criterii clare de performanță, garantând protejarea intereselor acționarilor și administrarea eficientă a resurselor', se menționează într-un comunicat.



Potrivit sursei citate, în Hidroelectrica, activitatea de furnizare - adiacentă core-business-ului reprezentat de producția de energie, este gestionată de departamente specializate, care reunesc aproximativ 150 de angajați.



'Ca în orice companie mare din domeniul energetic, procesele sunt organizate pe niveluri decizionale clar delimitate, astfel încât responsabilitățile operaționale nu intră în atribuțiile directe ale CEO-ului, oricare ar fi acesta. Sugestia contrară este eronată și tendențioasă, întrucât furnizarea reprezintă o zonă tehnică de mare complexitate și volum, administrată exclusiv de structurile de specialitate desemnate prin intermediul unor sisteme informatice complexe, corelate cu cele ale operatorilor de distribuție', se precizează în comunicat.



Reprezentanții companiei subliniază că întârzierile punctuale în facturare din perioadă la care se face referire nu au reprezentat 'furnizare gratuită', ci au avut la bază cauze obiective, cum ar fi pandemia sau, ulterior, multiplele modificări legislative care au afectat procesul de facturare nu doar pentru Hidroelectrica, ci pentru toți furnizorii de energie. Mai mult, în perioada pandemiei Covid, au fost emise multiple ordonanțe militare prin care se interzicea efectuarea de deconectări.



'De asemenea, acolo unde au existat orice fel de suspiciuni de fraudă, s-a acționat cu celeritate. Așa a fost și cazul clientului Aurora Trading, menționat în materialele de presă, contractul cu acesta fiind încheiat în anul 2018 și derulat în cadrul Departamentului Trading - Furnizare, devenit ulterior Departamentul Furnizare. Înainte ca aceste situații să fie subiect de dezbatere publică sau să apară în concluziile raportului Curții de Conturi a României, Hidroelectrica identificase deja nereguli în activitatea de furnizare în urma acțiunilor de control/ verificare dispuse la acea vreme de către CEO-ul companiei, domnul Bogdan Badea', se mai arată în comunicat.



Astfel, în cazul punctual al Aurora Trust, concluziile raportului de control au stat la baza formulării unei sesizări către DIICOT, în octombrie 2022. Sesizarea penală viza suspiciuni de constituire a unui grup infracțional, fals în înscrisuri sub semnătură privată, neglijență în serviciu și abuz de încredere.



'Acest demers, inițiat de Hidroelectrica, demonstrează fără echivoc că managementul societății a acționat cu celeritate, în mod transparent, responsabil și proactiv, fără a tolera sau ascunde nicio abatere. Ulterior, și Curtea de Conturi a formulat sesizare penală și pe alte spețe similare. Față de cele menționate mai sus Hidroelectrica respinge categoric orice fel de încercare de atragere a companiei în disputele politice sau în conflictele dintre diversele grupuri de interese și își reafirmă angajamentul față de transparență, integritate, legalitate. De asemenea societatea rămâne fidelă intenției de a furniza energie românilor la un preț corect și sustenabil, Hidroelectrica fiind, concomitent, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat', se mai precizează în comunicat.



Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.



'În urma informațiilor apărute în spațiul public, m-am sesizat din oficiu și am dispus declanșarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am zero toleranță pentru privilegii pe banii românilor. Vreau să fie foarte clar: toate contractele preferențiale intră în verificare; cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral; cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil și penal', a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, Hidroelectrica nu este 'pușculița' nimănui, iar energia este o resursă strategică a statului român, 'nu bonus pentru pile și relații'.



'Nicio firmă, instituție, fundație sau 'recomandare' politică nu este mai presus de lege. Regulile sunt simple. Consumi? Plătești. Nu plătești? Pierzi contractul și răspunzi legal. Vă asigur că, pe durata mandatului meu, astfel de situații nu vor fi tolerate. Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile și relații', a mai precizat Bogdan Ivan.



Potrivit unei investigații Recorder, Hidroelectrica a furnizat timp de mai mulți ani energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze niciun leu. Totul a ieșit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curții de Conturi la compania cu capital majoritar de stat. AGERPRES