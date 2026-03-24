Investiție majoră: Hidroelectrica reînvie un proiect strategic

Hidroelectrica a lansat marți procedura de achiziție pentru proiectarea, furnizarea și montajul echipamentelor mecanice și electrice aferente Centralei Hidroelectrice Nehoiașu II, precum și pentru extinderea stației de transformare de 110 kV din cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, au anunțat oficialii companiei.

Aceasta va fi amenajată pe răul Buzău, unde cel mai important obiectiv al amenajării este hidrocentrala Nehoiașu cu o putere instalată de 42 MW, potrivit datelor companiei. Pusă în funcțiune în anul 1988, centrala folosește apele acumulate în lacul Siriu, format în spatele barajului de anrocamente înalt de 122 de metri și cu un volum total de 125 milioane metri cubi.



Contract „la cheie”

Contractul, estimat la aproximativ 49,5 milioane euro (fără TVA), va fi atribuit sub forma unui contract „la cheie” și va include activități de proiectare, fabricare, livrare, montaj, testare, punere în funcțiune și instruirea personalului de exploatare. Durata estimată de implementare este de 44 de luni, proiectul urmând să fie realizat în cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, amplasată în județele Buzău, Vrancea și Covasna.

„Lansarea acestei proceduri reprezintă un moment important în strategia noastră de dezvoltare și în efortul de valorificare a potențialului hidroenergetic al României. Proiectul CHE Nehoiașu II, parte a Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, va contribui la creșterea capacității de producție din surse regenerabile, la îmbunătățirea flexibilității Sistemului Energetic Național și la consolidarea rolului Hidroelectrica ca principal producător de energie verde din România. Continuăm să investim în proiecte strategice, în dezvoltarea, diversificarea și hibridizarea portofoliului astfel încât să asigurăm tranziția către un sistem energetic sustenabil”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Potrivit oficialilor, investiția vizează instalarea hidroagregatului complet, inclusiv turbina, generatorul, sistemele de automatizare și protecții, echipamentele hidromecanice auxiliare, precum și extinderea stației electrice de 110 kV, integrarea sistemelor SCADA și a infrastructurii de securitate și comunicații. Proiectul va contribui la creșterea flexibilității sistemului energetic, la îmbunătățirea capacității de reglaj și la valorificarea suplimentară a potențialului hidroenergetic al râului Buzău.

Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte aflate în portofoliul investițional al Hidroelectrica, iar realizarea CHE Nehoiașu II este esențială pentru finalizarea întregii trepte Surduc-Nehoiașu și pentru creșterea producției de energie regenerabilă a companiei.

Procedura de atribuire va avea drept criteriu „cel mai bun raport calitate-preț”, evaluarea ofertelor urmând să țină cont de parametrii tehnici garantați, performanța echipamentelor și garanțiile oferite, alături de componenta financiară.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați. De asemenea, compania este lider al pieței concurențiale a furnizării de energie electrica din punct de vedere al mărimii portofoliului de clienți, care a sărit de un milion la finalul anului trecut.

(sursa: Mediafax)