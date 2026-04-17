Lecția Hidroelectrica pentru România: De la „gaură neagră” la lider în energie. Vicepremier: cine spune că "ne vindem ţara" e pur şi simplu ticălos

"Hidroelectrica este modelul de succes prin care putem transforma companiile româneşti din găuri negre în entităţi profitabile pentru români. Pentru că evoluţia Hidroelectrica demonstrează ce se întâmplă atunci când reprezentanţii statului nu mai pot ascunde mizeria sub preş. Privatizarea unor mici procente din acţiuni aduce incredibil de mari beneficii pentru România şi pentru români pentru că scoate compania din faliment şi generează profit, transparenţă şi bună guvernanţă. Când cineva spune că "ne vindem ţara" vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbeşte, fie e pur şi simplu ticălos. Nu, nu vinde nimeni ţara, ci introducem mecanisme prin care ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de băieţii deştepţi trimişi de partid. Pentru că aceste companii sunt companiile românilor şi României, nu companiile partidului", a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.



Într-o postare publicată vineri, Gheorghiu arată cum a evoluat situaţia financiară a Hidroelectrica înainte şi după listarea pe bursă.



Astfel, compania care, în 2011, afişa un profit de 6,4 milioane lei, în anul următor, 2012, este băgată în insolvenţă, cu pierdere 508 milioane lei şi datorii de 4,33 miliarde lei.



"Cea mai mare companie de energie din România pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privaţi care scoteau valoarea din companie cu complicitatea şi ajutaţi de incompetenţa statului. Activele erau excepţionale. Guvernanţa? Inexistentă. Activele erau ale noastre, ale cetăţenilor, dar banii se duceau altundeva", a subliniat sursa citată.



După listarea la Bursă din iulie 2023, statul n-a vândut nimic din pachetul său în timp ce Fondul Proprietatea, acţionar privat, şi-a vândut cele 20 de procente deţinute. Statul român deţine în continuare 80% din Hidroelectrica dar diferenţa e că acum compania nu mai poate ascunde nimic, precizează Oana Gheorghiu.



Potrivit acesteia, listarea companiei a însemnat raportări financiare publice în fiecare trimestru, contracte importante aprobate de acţionari şi un management care răspunde în faţa a zeci de mii de oameni şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară.



În aceste condiţii, Hidroelectrica a realizat, în 2023, un profit de 6,4 miliarde de lei.



"Adică de la milioane, la miliarde şi de 1.000 de ori mai mult pentru România. Vorbim de aceleaşi active, dar de o guvernanţă cu totul diferită.

Dividende încasate de statul român: 2022 (pre-listare): 3,06 miliarde de lei; 2024 (post-listare): 5,03 miliarde de lei. Într-un singur an, dintr-o singură companie, bugetul public a primit echivalentul a peste 1 miliard de euro. Şi totuşi, ce câştigă românii? Toţi salariaţii cu pensie privată Pilon II sunt deja acţionari de facto la Hidroelectrica. Fondurile de pensii deţin împreună 11% din companie. Aproximativ 8 milioane de români beneficiază direct, în fiecare an, din dividendele Hidroelectrica - prin pensia lor. Dacă ai cumpărat acţiuni la listare, ai +30% în mai puţin de 3 ani, plus dividende anuale de 6-8%. Dacă nu ai nici pensie privată, nici acţiuni, atunci miliardele de dividende pe care statul le primeşte în fiecare an finanţează spitale, şcoli şi pensii de stat", a mai arătat vicepremierul.



Hidroelectrica a anunţat joi că valoarea sa de piaţă a ajuns la 72,4 miliarde de lei, în deschiderea şedinţei de tranzacţionare a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).



Compania şi-a consolidat poziţia de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de circa 27% pe ultimii cinci ani, şi a devenit, în mai puţin de patru ani, cel mai mare furnizor de electricitate din România.



La 31 decembrie 2025, compania avea o cotă de piaţă de 17,4% în total piaţă, respectiv de 18,6% pe segmentul concurenţial.



Compania administrează un portofoliu de 188 de hidrocentrale, cu o putere instalată de peste 6,3 GW, precum şi parcul eolian Crucea Nord, cu o capacitate instalată de 108 MW, unde va fi pusă în funcţiune, în mai - iunie 2026, şi o baterie de stocare, cu o putere nominală de 36 MW şi o capacitate de stocare de 72 MWh.



Joi, Oana Gheorghiu a anunţat că a prezentat în şedinţa de guvern o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat.



În cadrul notei de informare prezentate în şedinţa de guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat lista unor companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6-12 luni de pregătire: CEC Bank, propunerea avansată: IPO - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Societatea Naţională a Sării (Salrom) - FP vinde pachetul de 49%/ofertă mixtă; Loteria Română - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Compania Naţională Imprimeria Naţională - IPO - ofertă mixtă; Romarm/ Uzina Mecanică Cugir - IPO condiţionat de modificare legislativă; Compania Naţională Poşta Română - IPO - FP vinde 6,48% sau ofertă mixtă după studiu de fezabilitate, scrie AGERPRES