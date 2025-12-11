x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, critică eficiența extinctoarelor auto

Fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, critică eficiența extinctoarelor auto

de Redacția Jurnalul    |    11 Dec 2025   •   22:30
Fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, critică eficiența extinctoarelor auto
Sursa foto: FB/Horia Constantinescu, critică eficiența extinctoarelor auto

Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a publicat pe Facebook un videoclip în care surprinde momentul în care o mașină a luat foc pe marginea drumului.

În înregistrarea postată, Constantinescu spune că scena reprezintă „un semn al neputinței al unei industrii care se pretinde sigură”, menționând că „zece extinctoare pe jos să încerce să stingă o mașină și parcă au întețit focul”.

Clipul se încheie cu mesajul său „Tot înainte!”, formulat pe un ton critic, sugerând că problemele legate de calitatea echipamentelor auto persistă.

Postarea a generat numeroase comentarii.

Unele reacții susțin că extinctoarele auto mici sunt aproape inutile și că obligația de a le avea în vehicul ar trebui reconsiderată, considerând că utilitatea lor reală este doar evitarea unei amenzi.

Alte opinii subliniază că extinctoarele de tip standard pot fi eficiente doar în primele secunde ale unui incident, înainte ca incendiul să se extindă, și că lipsa de informare privind utilizarea corectă a acestora contribuie la percepția negativă.

Discuția readuce în atenție atât standardele de siguranță pentru echipamentele obligatorii din autoturisme, cât și necesitatea instruirii minime a șoferilor în gestionarea situațiilor de urgență.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Horia Constantinescu exctinctoare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri