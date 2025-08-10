O icoană făcătoare de minuni, veche de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou "Kilometrul Zero"

Icoana va fi Adusă cu cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a declarat pentru AGERPRES preotul Emil-Nedelea Cărămizaru, parohul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, Km. Zero din Bucureşti.



"Cu prilejul prăznuirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni, 16 august în fiecare an, dar şi al măritului praznic al Adormirii Maicii Domnului, ştiut fiind faptul, că într-o zi de 15 august 1714, Sfinţii Brâncoveni au fost decapitaţi la Istanbul, devenit astfel, poate cei mai mari mucenici ai întregii creştinătăţi, Constantin Voievod şi prinţii săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, împreună cu sfetnicul Ianache, rămân de-a pururi lumini ale demnităţii noastre naţionale de creştini şi de români. Biserica Sfântul Gheorghe-Nou de la 'Kilometrul Zero' al Bucureştilor şi al României, fiind ultima ctitorie a Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu şi având moaşele sfântului martir, scoate la lumină în anul 2014, îşi cinsteşte astfel duhovniceşte, hramul de vară al acestei singure ctitorii a Voievodului Martir rămasă în capitala României. Cu această ocazie, având binecuvântarea ierarhilor noştri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, pentru întâia dată în istorie vom aduce în pelerinaj, în perioada 14-17 august 2025, cunoscuta icoană 'făcătoare de minuni' a Maicii Domnului de la mănăstirea Glavacioc, care datează conform tradiţiei chiar din vremea Domnitorului Mircea cel Bătrân, adică de vreo 600 de ani. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu a avut evlavie la această sfântă şi străveche icoană, cizelura din argint al acestui odor de mult preţ fiind confecţionată în vremea domniei sale, precum şi ample lucrări de înfrumuseţare a aşezământului monahal de la Glavacioc", a declarat părintele Emil Cărămizaru.



Icoana Maicii Domnului de la Glavacioc, veche de peste 600 de ani şi cinstită pentru numeroasele minuni săvârşite de-a lungul veacurilor, va fi aşezată spre închinare alături de racla cu moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.



Potrivit părintelui paroh, evenimentul este o surpriză duhovnicească pentru credincioşi, închinători şi pelerini.



"Consider că este o surpriză duhovnicească, în miezul acestei veri, pentru credincioşii noştri, pentru închinătorii şi pelerini ce vor veni în aceste zile de sărbătoare la străvechea icoană a Maicii Domnului, la racla cu moaştele sfântului domnitor, precum şi la celelalte odoare cu care este împodobită biserica noastră. Suntem pregătiţi să întâmpinăm aşa cum se cuvine cinstitul odor şi credincioşii ce vor fi împreună cu noi la ceas de frumoasă şi sfântă sărbătoare! Vă aşteptăm cu bucurie la vreme de mare şi istorică sărbătoare!", a transmis părintele Emil-Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală.



Sărbătoarea va începe joi, 14 august, la ora 17:00, cu primirea icoanei, urmată la ora 17:15 de aşezarea acesteia în pridvorul bisericii. De la ora 17:30 se va săvârşi slujba Prohodului Maicii Domnului.



Vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, programul va continua la ora 8:30 cu Utrenia, urmată la ora 10:00 de Sfânta Liturghie. Seara, de la ora 18:00, se va oficia slujba de priveghere în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni.



Sâmbătă, 16 august, la ora 8:30 se va săvârşi Utrenia, iar la ora 9:30 va avea loc primirea Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La ora 10:00 va fi oficiată Sfânta Liturghie, urmată la ora 12:30 de slujba Parastasului. Ziua se va încheia la ora 18:00 cu Acatistul Maicii Domnului.



Duminică, 17 august, programul va continua la ora 8:30 cu Utrenia şi la ora 10:00 cu Sfânta Liturghie. În după-amiaza aceleiaşi zile, la ora 17:00, delegaţia de la Mănăstirea Glavacioc va porni înapoi spre aşezământul monahal.

