Bilanț tragic după potop: Un mort și zeci de localități măturate de vijelii

Autoritățile au intervenit duminică în zeci de localități din 14 județe pentru gestionarea efectelor cauzate de vântul puternic.

„Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 56 localități din 14 județe (Alba, Bacău, Botoșani, Cluj, Caraș-Severin, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Neamț, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vaslui), unde s-a intervenit pentru degajarea unor elemente de construcție de la 51 imobile (38 acoperișuri de bloc, 11 acoperișuri de casă, 2 operatori economici), respectiv pentru îndepărtarea a 59 copaci și 9 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 10 autoturisme”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de IGSU.

Autoritățile au prezentat și incidentele care au făcut victime. În Huși, un acoperiș de bloc smuls de vânt a lovit o persoană care și-a pierdut viața. În Târgu Frumos (Iași) și în Timișoara două persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite de crengi rupte de vânt.

În Furnicari (Bacău) un copac a căzut peste o mașină aflată în trafic, însă șoferul nu a fost rănit.

Fenomenele meteo au afectat și alimentarea cu energie electrică. Au fost înregistrate avarii în 138 de localități din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. Din cauza avariilor, peste 35.000 de persoane nu au acces la energie electrică.

„Echipajele de pompieri, alături de celelalte structuri operative ale Ministerului Afacerilor Interne, acționează integrat, pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. Intervențiile sunt coordonate unitar, iar situația operativă este monitorizată permanent ”, mai transmite IGSU.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat duminică că toată țara se află sub incidența unor avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vânt puternic, cu rafale care ar putea ajunge la 90 de km/h.

(sursa: Mediafax)

