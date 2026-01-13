x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator IGSU: Peste 1.800 de intervenții ale salvatorilor, într-o singură zi, în toată țara

IGSU: Peste 1.800 de intervenții ale salvatorilor, într-o singură zi, în toată țara

de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   09:26
IGSU: Peste 1.800 de intervenții ale salvatorilor, într-o singură zi, în toată țara
Sursa foto: Facebook IGSU/În prima zi a acestei săptămâni, salvatorii au gestionat peste 1.800 de situații de urgență în întreaga țară.

IGSU anunță că în prima zi a acestei săptămâni, salvatorii au gestionat peste 1.800 de situații de urgență în întreaga țară. Aceste intervenții au inclus stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale de urgență, răspuns la accidente rutiere grave și alte situații.

Potrivit IGSU, pompieri au intervenit luni pentru stingerea a 87 de incendii, în timp ce echipajele SMURD au răspuns la peste 1.400 de solicitări pentru asistență medicală de urgență.

În plus, salvatorii au desfășurat 330 de misiuni pentru protecția comunităților, reușind să salveze 10 persoane aflate în situații critice. De asemenea, au intervenit în șase cazuri pentru extragerea victimelor rămase blocate în vehicule implicate în accidente rutiere.

Specialiștii au o serie de sfaturi.

„Pe fondul temperaturilor scăzute și a incendiilor înregistrate, în ultima perioadă, la locuințe, vă recomandăm să urmați câteva măsuri esențiale pentru prevenirea unor situații care vă pot pune viața în pericol. Nu utilizați aparate sau instalații electrice cu defecțiuni sau improvizații. Evitați suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori. Curățați periodic coșurile de fum și sobele și evitați improvizațiile la sistemele de încălzire. Instalați detectoare de incendiu și gaz pentru a vă proteja locuința și familia. Neglijarea măsurilor de prevenire a incendiilor poate duce la pagube materiale semnificative și, în situații grave, la pierderi de vieți omenești”, a precizat IGSU.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: igsu interventii salvatori
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri