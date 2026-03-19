Bolojan, despre colegii de guvernare: „Mi-e rușine de rușinea lor"

Uitându-se la colegii din PSD și din coaliție, a spus că îi este „rușine uneori de rușinea lor și de situațiile în care sunt puși".

„Ascultând intervențiile anterioare, dacă nu cunoșteam vorbitorii, nu știam cine este în guvernare și cine este în opoziție”, a spus Bolojan.

Premierul a intervenit în dezbaterea pe bugetul de stat pe 2026 cu un apel direct la vot. Acesta a declarat că, înainte de orice apartenență politică, are responsabilitatea față de țară și i-a îndemnat pe toți parlamentarii să susțină bugetul.

„Înainte de a fi membru a unui partid politic, am această responsabilitate pentru țara noastră și vă îndemn pe toți să votați acest buget, pentru că România are nevoie de un buget pentru a putea funcționa în bune condiții”.

„Aș putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales la colegii din PSD, mi-e rușine uneori de rușinea lor și de situațiile în care sunt puși. Și vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliție, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid, nu se poate face nimic fără respect și colegialitate. Asta e valabil în orice situație”.

(sursa: Mediafax)