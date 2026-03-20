Achiziție de mobilă de 5 milioane de euro la Primăria Oradea. Printre furnizori, compania controlată de apropiatul lui Ilie Bolojan

Este vorba despre o achiziție de mobilier pentru școlile și grădinițele din Oradea, în valoare de 5 milioane de euro, iar două dintre cele trei loturi licitate au fost adjudecate de către o companie controlată de omul de afaceri Dan Șucu, un apropiat al premierului Ilie Bolojan. Interesant este că, doar cu o săptămână înainte de încheierea acestui contract, și Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, prin RA-APPS, a cumpărat de la aceeași firmă mobilier pentru apartamentele administrate. Iar o achiziție identică a mai fost parafată și la finalul lunii ianuarie a anului curent.

Primăria Municipiului Oradea, condusă ani de zile de către actualul premier PNL Ilie Bolojan și preluată, după alegerile locale din 2024, de către urmașul acestuia, Florin Birta, a publicat, în urmă cu două zile, miercuri, 18 martie 2026, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) rezultatele unei achiziții făcute încă în vara anului 2025.

Ei bine, achiziția, făcută publică anul acesta, dar parafată pe 18 iulie 2025, se referă la dotarea cu mobilier a instituțiilor de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, cu bani din PNRR. Afacerea a fost împărțită în trei loturi. Primul lot viza achiziția de mobilier pentru săli de clasă, cu un buget alocat de 22.118.174,11 lei fără TVA. Al doilea lot se referea la achiziția de mobilier pentru laboratoarele de fizică, chimie și biologie, cu un buget inițial alocat de 1.162.713,44 lei fără TVA, iar cel de-al treilea lot consta în achiziția de mobilier pentru cabinetele școlare de logopedie și psihopedagogie, cu un buget alocat de 572.904,5 lei fără TVA.

În total, valoarea bugetului inițial alocat celor trei loturi s-a ridicat la 23.853.792,05 lei fără TVA, respectiv la 28.386.012,54 de lei cu TVA inclusă.

Săli de clase și laboratoare

Astfel, conform caietului de sarcini, primul lot se referă la dotarea unui număr de 1.275 de săli de clasă pentru un număr de 43 de instituții de învățământ preuniversitar de stat și a unei unități conexe din municipiul Oradea. „Prin intermediul acestei investiții, se propune dotarea acestora cu mobilier pentru completarea celor existente, precum bănci pentru elevi, scaune pentru elevi, catedră profesor, scaune profesor, dulap pentru elevi, dulap pentru materialele didactice și altele”, se arată în documentația citată.

Al doilea lot viza dotarea a două laboratoare de biologie și a 18 laboratoare multidisciplinare și de biologie, pentru 20 de unități de învățământ din municipiul Oradea, dotarea laboratoarelor de chimie pentru un număr de patru unități de învățământ preuniversitar de stat și a 18 laboratoare multidisciplinare din municipiul Oradea, precum și dotarea unor laboratoare de fizică pentru un număr de 5 unități de învățământ preuniversitar de stat, dar și a 20 de laboratoare multidisciplinare din municipiul Oradea,

Al treilea lot se referă la dotarea cu mobilier a cabinetelor de logopedie din 11 grădinițe cu program prelungit din municipiul Oradea, a 31 de cabinete de asistență psihopedagogică pentru un număr de 31 de unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea și a 33 de cabinete școlare pentru un număr de 31 de unități de învățământ preuniversitar de stat și o unitate conexă din Oradea.

Cum s-a împărțit adjudecarea loturilor

Aflăm, totodată, că, pentru atribuirea acestor loturi, Primăria Municipiului Oradea a organizat o licitație deschisă. Primul lot a fost adjudecat, la data de 18 iulie 2025, de către asocierea a două firme. Una se numește Arhitectura & Mobili SRL, din Cluj-Napoca, iar a doua este Garzon Novum KFT din Ungaria. Valoarea negociată a lotului se ridică la 19.192.840,41 de lei fără TVA, respectiv la 22.839.480 de lei cu TVA inclusă.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania clujeană SC Arhitectura & Mobili SRL are acționariat maghiar. Mai exact, cei doi patroni ai ei persoane fizice, Nagy Alajos și Imre Zita Eniko, sunt domiciliați în Ungaria. Mai mult, compania are și un acționar persoană juridică, anume societatea maghiară Garzon Butor ZRT, cu un nume extrem de asemănător cu cel al celei de-a doua companii care și-a adjudecat acest prim lot scos la mezat de către Primăria Municipiului Oradea, Garzon Novum KFT.

Celelalte două loturi au fost atribuite în aceeași zi de 18 iulie 2025 aceluiași agent economic. Este vorba despre SC M&D Retail Pipera (Mobexpert) SRL.

Mai exact, al doilea lot al contractului Primăriei Municipiului Oradea a fost atribuit pentru un preț final negociat de 1.116.134,5 lei fără TVA, respectiv pentru 1.328.200 de ei cu tot cu TVA, în timp ce al treilea lot a fost adjudecat pentru un preț final negociat de 482.092 de lei fără TVA, respectiv de 573.689,5 lei cu TVA inclusă.

Valoarea totală finală a afacerii s-a ridicat la 24.741.369,65 lei cu tot cu TVA, adică la 5.049.259,1 euro.

Patronul, decorat de președintele interimar Ilie Bolojan

Dacă primul lot al contractului a ajuns la două companii maghiare, dintre care una românească, dar cu patronat maghiar, celelalte două au ajuns la o companie românească celebră, cu acționariat la fel de celebru, mai ales din perspectiva relațiilor politice.

SC M&D Retail Pipera (Mobexpert) SRL este controlată de către omul de afaceri Dan Șucu, prin intermediul mâinii sale drepte, Adelina Badea, dar și al companiei Retail Concept & Design SRL, reprezentată de aceeași Adelina Badea, dar deținută integral de către Dan Șucu.

Dan Șucu este cunoscut ca un apropiat al actualului premier Ilie Bolojan, fost primar al Municipiului Oradea și ex-președinte al Consiliului Județean Bihor. Șucu este, totodată, și președintele Confederației Patronale Concordia, entitate unde a lucrat, cu contract de muncă full time, înainte de a fi preluat la Palatul Cotroceni, Radu Burnete – actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

La jumătatea lunii mai a anului trecut, când Ilie Bolojan ocupa funcția de președinte interimar al României, Dan Șucu a primit de la acesta „Meritul Industrial și Comercial” în grad de Cavaler, „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită la reformarea dialogului social și al mișcării patronale din România, precum și pentru elaborarea strategiilor, programelor și politicilor care au generat creștere economică”.

RA-APPS a agreat același furnizor, cu o săptămână înainte

Ca o stranie coincidență, cu o săptămână înainte ca Primăria Municipiului Oradea să atribuie companiei SC M&D Retail Pipera (Mobexpert) SRL cele două loturi ale contractului pentru achiziția de mobilier pentru unitățile de învățământ preuniversitar, o structură celebră din subordinea Guvernului condus de Ilie Bolojan parafa, la rândul ei, cu aceeași companie controlată de Dan Șucu un contract. Este vorba despre RA-APPS, care, în 11 iulie 2025, încheia cu firma lui Șucu un contract în valoare de 813.384,34 de lei fără TVA, pentru furnizarea și montarea de mobilier pentru living, dining și dormitor la imobilele SAIFI, pentru perioada 2025 – 2027.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. RA-APPS a mai încheiat cu SC M&D Retail Pipera (Mobexpert) SRL, la data de 26 ianuarie 2026, un nou contract-cadru, în valoare de 1.203.480,18 lei fără TVA, având, de asemenea, ca obiect furnizarea de mobilier pentru living, dining și dormitor la imobilele administrate de SAIFI pentru perioada 2025 – 2027. S-a organizat, de asemenea, o licitație deschisă, însă compania lui Dan Șucu a fost singurul ofertant.

Apoi, la data de 6 februarie 2026, RA-APPS a atribuit și primul contract subsecvent aferent acestui contract-cadru, pentru 601.215,05 lei fără TVA.

