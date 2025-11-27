x close
Ilie Bolojan a povestit cum s-a întâmplat incidentul de la Parlament: Îmi pare rău

de Redacția Jurnalul    |    27 Noi 2025   •   21:36
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a povestit cum s-a întâmplat incidentul de la Parlament în care un ofițer de presă a agresat un jurnalist. Îmi pare rău dacă cineva s-a simțit agresat de către angajatul Guvernului, a spus prim-ministrul susținând că el nu a văzut incidentul atunci când s-a produs.

Declarația a fost făcută joi seara.

„Este un incident regretabil, îmi pare dacă cineva s-a simțit agresat de către angajatul Guvernului”, a transmis Ilie Bolojan la Digi 24.

Șeful Guvernului a mai spus că el nu a văzut momentul agresiunii.

„Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau cea fizică, nu sunt de acord cu ea (...) nu am cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât este în fișa postului, eu nu am văzut, dacă vedem îi puteam atrage atenția”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a spus din nou că nu acceptă să ofere declarații pe hol și pe stradă.

„Aș vrea să fac o precizare au fost niște obiceiuri pe care eu nu le-am încurajat personal”, a răspuns Ilie Bolojan referindu-se la declarațiile din mers, pe holuri sau în fața unei clădiri.

„Generează o senzație de dezordine”, a precizat Bolojan.

Anterior, Guvernul a anunțat că început procedura privind cercetarea disciplinară față de angajatul acuzat că a agresat un jurnalist

„La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului. Din dispoziția Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, coordonată de un demnitar cu experiență în domeniul legislației muncii. Din această comisie fac parte specialiști în domeniile juridic, comunicare și relații cu presa din cadrul instituției”, a transmis joi Guvernul.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Ilie Bolojan agresiune parlament
