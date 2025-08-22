Premierul Ilie Bolojan, în vizită la Broșteni, localitate grav afectată de inundații

„În astfel de situații critice, responsabilitatea Guvernului este să asigure intervenția de urgență, să susțină financiar familiile sinistrate și să aloce fonduri pentru refacerea infrastructurii, astfel încât viața să revină cât mai repede la normal”, a declarat premierul.

Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse total sau parțial – 2,5 milioane de lei au ajuns deja în județul Neamț, iar aproape 4,9 milioane vor fi virați săptămâna viitoare în județul Suceava.

Premierul a mulțumit pompierilor, voluntarilor și organizațiilor neguvernamentale implicate în sprijinirea sinistraților, subliniind că „un rol important l-au avut pompierii, care, zilnic, în număr de 300 din toate județele țării, au fost prezenți în zonele sinistrate, muncind cot la cot cu oamenii”.

(sursa: Mediafax)